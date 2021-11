V Mehiki se začenja sklepni ženski teniški masters sezone, na katerem je že pred časom nastop odpovedala prva igralka sveta Ashleigh Barty. Neverjeten podatek je, da bo kar šest igralk izmed najboljših osmih v sezoni med najboljšo osmerico nastopilo prvič. To bodo: Američanka Paula Badosa, Estonka Anett Kontaveit, Čehinja Barbora Krejčikova, Belorusinja Arina Sabalenka, Grkinja Maria Sakari in Poljakinja Iga Šwiatek. Podatku botruje dejstvo, da je lani zaradi pandemije koronavirusa sklepni masters odpadel. V Mehiki bosta poleg šestih novink tekmovali še Čehinja Karolina Pliškova, ki bo na sklepnem mastersu nastopila petič zapored, in nekdanja prva igralka sveta Španka Garbine Muguruza.

Pogled na rezultate preteklosti kaže, da so rezultati sila nepredvidljivi. Od leta 2014, ko je Američanka Serena Williams petič dvignila pokal, so zmagovale le novinke, nazadnje pred dvema letoma Ashleigh Barty. Ne glede na to, katera igralka bo letos končna zmagovalka, bo spisala novo poglavje teniške zgodovine, saj poleg novink tudi Garbine Muguruza in Karolina Pliškova še nista dvignili pokala.

Cilj je uživati v igri Andreja Klepač bo tretjič nastopila na sklepnem turnirju najboljših osmih dvojic, prvič s Hrvatico Darijo Jurak. V letih 2017 in 2018 je v Singapurju dvakrat nastopila z Mario Jose Martinez Sanchez, obakrat pa je odigrala le en dvoboj, saj je slovensko-španski par vselej izpadel v prvem krogu na izpadanje. Tokrat bo sistem tekmovanja drugačen, saj bo najboljših osem dvojic sveta razporejenih v dve skupini s po štirimi pari. Vsaka dvojica bo igrala z vsako, po najboljši dve iz dveh skupin bosta napredovali v četrtfinale. To pomeni, da bodo vse dvojice odigrale najmanj tri dvoboje, polfinalistke štiri, finalistke pa pet tekem. »Želiva si prikazati dobro igro in uživati. Pogoji bodo specifični, saj bomo dvoboje igrali na nadmorski višini 1500 metrov, zato bodo žogice posebne. Igrale bomo z breztlačnimi žogicami, kar pomeni, da se na nižjih nadmorskih višinah ne bi odbijale,« je pred odhodom v Mehiko povedala Andreja Klepač. Slovenka in Hrvatica sta do zadnjega lovili mesto med najboljšo osmerico ter ga z dobro formo tudi ujeli. V zadnjih dneh pa se je izkazalo, da bi lahko igrali v Mehiki, tudi če bi bili na svetovni lestvici letošnjih rezultatov deseti. Ker sta udeležbo odpovedali Američanki Coco Gauff in Caty McNally, ki sta v sezoni dvakrat premagali slovensko-hrvaški par, je mesto na zaključnem turnirju dobila dvojica Dabrowskijeva-Stefanijeva. Zaradi poškodbe Luise Stefani tudi kanadsko-brazilska naveza ni odpotovala v Mehiko. Tako sta nepričakovano priložnost dobili Kanadčanka Sharon Fichman in Mehičanka Giuliana Olmos.