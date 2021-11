Občina Kočevje je pred šestimi leti odkupila stavbo Roški hram v središču mesta, kjer je bila nekoč knjižnica. Potem ko je že nekaj časa propadala, jo je nedavno poškodoval še požar. Zdaj jo namerava porušiti, na njenem mestu pa zgraditi novo, povsem enako stavbo z novo vsebino, je povedal župan Vladimir Prebilič. Stavba je bila že predvidena za rušenje, po nedavnem požaru pa je po Prebiličevih besedah zaradi varnosti rušenje toliko bolj nujno. Obnova namreč ni mogoča.

V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije so že dorekli pogoje rušenja. Med drugim bodo shranili in vrnili vse elemente, ki jih je mogoče ohraniti, kot so štukature, pomembni fasadni elementi in podobno. Nasploh bo objekt natančen posnetek starega, enako, kot so naredili pri stavbi zdajšnjega hostla Bearlog.

Nov objekt bo dobil tudi novo vsebino. Po besedah župana imajo dve možnosti. Prva je, da v njem uredijo varovana stanovanja, ki jih trenutno na Kočevskem ni. Druga je ureditev dodatnih nočitvenih kapacitet za hostel na nasprotni strani ceste, ki jih tudi še kako potrebujejo. sta