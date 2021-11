Na zadnji preizkušnji za VN Mantove (start prve vožnje v MXGP ob 12.15, druge ob 15.10) bo na mehki in mivkasti progi s krogom dolžine 1660 metrov na razpolago še 50 točk, zato imajo vsi trije najboljši še možnost za osvojitev naslova svetovnega prvaka. V najboljšem položaju je 29-letni Francoz Romain Febvre (Kawasaki), svetovni prvak v razredu MXGP leta 2015. »Trenutno mi kar dobro kaže, saj sem vodilni v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo, do konca pa je le še ena dirka. Ta bo zelo napeta in zanimiva. Morda se sliši nenavadno, a ne čutim nobenega pritiska. Moj motor je odličen na startih na mivki, zato sem samozavesten in optimističen,« pravi Romain Febvre, ki je v elitnem razredu najprej vozil na yamahi, pred dvema letoma pa je presedlal na kawasakija, ki ga podjetje razvija skupaj z njim.

Jeffrey Herlings (KTM) je takoj po predzadnji dirki v Mantovi za VN Lombardije v svojih izjavah izločil Gajserja iz troboja za naslov svetovnega prvaka in napovedal le dvoboj med njim in Febvrejem. Kasneje je svoje razmišljanje le malce spremenil. »Štela bo vsaka točka in to bo totalna vojna z velikimi pritiski. Trije različni dirkači, trije različni motorji in tri različne države – vsi bomo želeli postati svetovni prvak, a to bo uspelo le enemu,« se zaveda 27-letni Jeffrey Herlings, ki ima prav tako kot Febvre en naslov v MXGP iz leta 2018. Nizozemec z vzdevkom Izstrelek velja za najboljšega dirkača na mivki na svetu, toda zaradi divje in tvegane vožnje, padcev in napak na progi letos ni končal kar štirih dirk.

V najslabšem položaju med vodilno trojico je 25-letni Tim Gajser (Honda), ki je bil svetovni prvak v MXGP že trikrat (2016, 2019, 2020). V boju za četrto lovoriko in skupno peto – svetovni prvak je bil tudi v MX2 leta 2015 – usode nima več v celoti v svojih rokah. Aktualni svetovni prvak se dobro zaveda, da so za malce slabše predstave v zadnjem času krivi predvsem slab(š)i starti. »V zadnjem času smo startom na treningih posvečali največ pozornosti, saj so očitno moja šibka točka. So sicer boljši, vendar še vedno manjka pika na i,« ocenjuje Tim Gajser.

Če želi znova postati najboljši na svetu, slovenski šampion nujno potrebuje tudi kakšno veliko napako ali zelo slabo predstavo najhujših tekmecev. Spet upa na bučno podporo slovenskih navijačev ob progi in ocenjuje: »Teoretično je še vse mogoče, vse je še odprto in razplete se lahko v korist vsakega od nas treh. Moj zaostanek je sicer petnajst točk, kar je veliko, a jih je v igri še petdeset. Zato se ne predajam in naredil bom vse, kar je v moji moči, da se bom na progi ustrezno odzval.«