Hokejsko leto 2021 se za slovensko reprezentanco končuje z mednarodnim turnirjem štirih dežel, ki se jutri začenja na Jesenicah. Preizkušnje s Francijo, Belorusijo in Avstrijo bodo za domačo izbrano vrsto odskočna deska pred vrhuncem sezone. Maja 2022 ne bi smelo biti ovir, da v Tivoliju po dveh odpovedih ne bi izpeljali težko pričakovanega svetovnega prvenstva skupine B. Slovenija bo takrat krenila v boj za vrnitev med elito. Na šampionatu najboljše šestnajsterice je nazadnje sodelovala leta 2017 v Parizu.

Izbranci selektorja Matjaža Kopitarja so letos odigrali osem tekem. Spomladi so zelo prepričljivo brez oddane točke dobili vseh pet tekem na pripravljalnem turnirju v Ljubljani, ko so po vrsti padle Avstrija, Francija, Romunija, Poljska in Ukrajina. Slovenija se je tedaj predstavila s premešano zasedbo brez nekaterih vidnih nosilcev igre, ki so avgusta zaigrali v olimpijskih kvalifikacijah. Kratek turnir v Oslu se je v 32 urah po porazih z Dansko in Norveško končal brez presežka in tretja zaporedna uvrstitev na zimskem festivalu športov pod petimi krogi je splavala po vodi. »Imeli smo željo, da bi februarja zaigrali v olimpijskem Pekingu, a se ni izšlo. Ne bomo iskali izgovorov. Slovenija za velik uspeh potrebuje vratarja, ki bo imel 93 odstotkov ubranjenih strelov. Potrebuje igralce, ki se podredijo ekipi. Če dodam še konstantnost, da se na visoki ravni igra od prve do zadnje minute, sem povedal že kar dovolj,« dobra dva meseca po koncu olimpijskih kvalifikacij razmišlja selektor Matjaž Kopitar.

Časa za objokovanje zapravljene priložnosti na severu Evrope kajpada ni več. Slovenija usmerja pogled v nove izzive in v teh dneh je vse podrejeno uspešnemu nastopu na drugem letošnjem domačem turnirju, ki se za rise začenja z jutrišnjim večernim obračunom s Francijo ob 19. uri. V primerjavi z olimpijskimi kvalifikacijami tokrat manjka štirinajst hokejistov, ki so v zadnjih letih večinoma sestavljali prepoznavno jedro reprezentance. Navijači na jeseniškem ledu tako pričakovano ne bodo videli mojstrovin naših najboljših hokejistov Anžeta Kopitarja in Jana Drozga, manjkali bodo tudi Gašper Krošelj, Matija Pintarič, Klemen Pretnar, Blaž Gregorc, Žiga Pavlin, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Rok Tičar, Robert Sabolič, Žiga Pance in eden obetavnejših igralcev novega vala Luka Maver.

Slovenija je gostiteljica mednarodnega turnirja na podlagi pogodbe med štirimi zvezami, ki bi brez pandemije začela veljati že pred dvema letoma. Generalni sekretar hokejske zveze Dejan Kontrec upa, da bo šlo v Podmežakli vse brez zapletov. Hokejskih navijačev, ki so se začeli vračati na tivolske tribune ob uspehih Olimpije, bo na Jesenicah zaradi novega odloka vlade zgolj za vzorec. Po končanem turnirju se bo Slovenija februarja pomerila na pripravljalnem turnirju v Celovcu, ko bo palice prekrižala z Avstrijo, Norveško in Francijo. Tik pred svetovnim prvenstvom skupine B bodo na sporedu vsaj tri prijateljske tekme. Blizu je dogovor z Italijani in Madžari.