Po poklicu farmacevt je zaposlen na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo na Univerzi v Ljubljani, v organizaciji Sloado pa je pristojen za odvzem vzorcev za dopinško kontrolo. »Strategij za odločanje o testiranjih je več. Mi dobimo informacijo nekaj ur pred testiranjem, kam moramo iti in kakšne teste moramo opraviti,« je pojasnil.

Na vprašanje obrambe obdolženih, ali se aplikacija navadnega železa in vitamina C v obliki infuzije že šteje za doping, je povedal, da le če se preseže določeno količino teh snovi. Med drugim je tudi ocenil, da če od zadnjega užitja zdravila do odvzema vzorca urina mine tri mesece, dopinški test najverjetneje pokaže negativen rezultat.

Pred njim je danes kot priča nastopila nekdanja glavna sestra na oddelku za pljučne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, na katerem je do izbruha afere delal Špes. Kot je Simona Križ povedala že med zaslišanjem v preiskavi maja 2018, je bila z njegovim delom zelo zadovoljna. Ni opazila nobenih pomanjkljivosti, kot na primer da bi na oddelku manjkala kakšna zdravila ali da bolniki morebiti ne bi dobili predpisanih zdravil.

Zakaj točno je Špes decembra 2017 v večernih urah prišel na oddelek izven svojega delovnega časa, ni znala povedati. Je pa poudarila, da niti interni nadzor ni ugotovil kakšnih nepravilnosti. Hrambo in izdajo narkotikov na oddelku sicer nadzirajo in beležijo, a popoln nadzor ni mogoč. »V tem poklicu je nujno zaupanje. Če si ne bi zaupali, ne bi mogli delati,« je dejala.

Zadnja priča danes je bil nekdanji atlet in Špesov prijatelj Domen Žnidarič, ki je potrdil, da je obtožena spoznal, ko se je začel ukvarjati z atletiko. Ni pa, kot je dejal, vedel, da bi bila kakor koli povezana z nedovoljenimi snovmi v športu, čeprav so med njim in Špesom kriminalisti odkrili izmenjana SMS sporočila z dvoumnimi navedbami.

Obramba obdolženih je danes kot dokazno gradivo vložila s sodni spis tudi poročilo Mojce Kržan z Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, v katerem ta pojasnjuje čas razgradnje darbepoetina v telesu in njegovo učinkovitost. S tem naj bi po besedah odvetnika Simona Dolinška zavrnila navedbe hrvaške atletinje Danijele Kuna, ki velja za ključno pričo v tej zadevi.

Hrvatica je leta 2017 zmagala na maratonu v Linzu, a padla na dopinškem testu in nato avstrijski policiji povedala, da ji je pri tem pomagal nekdanji maratonec Šalamun, za poživila pa poskrbel Špes. Mariborsko sodišče jo je zaslišalo sredi julija.

Sojenje se bo nadaljevalo 23. novembra z listinski dokazi. Na seznamu prič, predlaganih za neposredno zaslišanje, je sicer še več oseb, a je sodnica Simona Murko danes pozvala tožilstvo in obrambo, naj glede na trenutne razmere še enkrat premislita, koga vse je nujno treba vabiti v sodno dvorano.

Po ugotovitvah kriminalistov sta Šalamun in Špes v letih 2017 in 2018 na območju Slovenije in Hrvaške storila 21 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z nedovoljenimi snovmi v športu. S temi naj bi oskrbovala tako vrhunske kot rekreativne športnike, večinoma atlete.

Ena od prepovedanih snovi v športu, ki je bila identificirana pri preiskavi, je darbepoetin v obliki zdravila Aranesp 500. Pri hišnih preiskavah so kriminalisti prav tako zasegli zdravila Dexamethason, ki vsebuje nedovoljeno snov v športu deksametazon, ter Apaurin, ki vsebuje diazepam, Morfin in Helex, ki vsebuje prepovedano snov alprazolam.