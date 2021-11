Če se družbeniki Gen-I na današnji skupščini ne bodo mogli dogovoriti o novem šefu, se lahko zgodi, da bo na koncu o tem moralo odločati sodišče.

Za danes je skratka sklicana oziroma že poteka skupščina Gen-I, na kateri se odloča o usodi njenega dolgoletnega predsednika uprave Roberta Goloba. Že včeraj so o tem odločali na nadzornem svetu Gen energije, ki se je zavlekla dolgo v noč, informacije o dogajanju na seji pa so si nasprotujoče. Po naših informacijah je predsednik Gen Energije Martin Novšak nadzornikom predlagal, naj Golobu podelijo nov mandat na čelu Gen-I, za člana uprave pa je Novšak predlagal nadzornika Gen energije Jureta Sokliča. Neuradno je mogoče slišati, da nadzorniki niso podprli Novšakovega predloga, temveč so predlagali svoja kandidata za šefa Gen-I, po pisanju medijev naj bi bila to že omenjeni Soklič in pa Davorin Dimič, vodja finančno planske službe v Termoelektrarni Brestanica in nadzornik Elektra Ljubljana; Dimič je bil med ustanovnimi člani Zaresa, kasneje naj bi prestopil v stranko SMC, danes pa naj bi bil blizu NSi.

Golob se je nadzornikom na seji tudi predstavil, ni pa sodeloval na seji, na kateri bi morala uprava Gen-I nadzornikom med drugim predstaviti tudi poslovni načrt za leto 2022. Do te točke na včerajšnji seji menda niso prišli, je slišati od bolje obveščenih. V Gen Energiji ne komentirajo dogajanja na včerajšnji seji, izjave naj bi dajal le predsednik njegovega nadzornega sveta Cvetko Sršen, sicer predsednik uprave Telekoma Slovenije.