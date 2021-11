Na območju več policijskih uprav so na podlagi odredb sodišča do sedaj opravili večje število hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter vozil, kjer so iskali poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve večih kaznivih dejanj: zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, za katere je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, jemanja podkupnine, za katero sta predpisana zaporna kazen od enega do osmih let in denarna kazen, ter dajanje podkupnine, za katero sta predpisana zaporna kazen od enega do šestih let in denarna kazen.

Predkazenski postopek poteka zoper dva zdravnika, ki sta zlorabila svoj uradni položaj s tem, da sta s kršitvijo več predpisov s področja medicine dela, prometa in športa, neupravičeno izdajala zdravniška spričevala. Slednja morajo podjetja in druge organizacij pridobiti kot pogoj za delo svojih zaposlenih ali jih člani organizacij potrebujejo za dokazovanje zdravstvene sposobnosti za opravljanje določenega dela ali določene dejavnosti, kot so npr. športne dejavnosti.

Predkazenski postopek poteka tudi zoper odgovorne osebe podjetij in organizacij, ki so za svoje zaposlene oz. člane na tak način pridobile zdravniška spričevala.

Prav tako je bilo ugotovljeno, so sporočili iz PU Maribor, da je eden od osumljenih zdravnikov kot uradna oseba zlorabil svoj položaj zdravnika tudi s tem, da je v času trajanja epidemije Covid-19 in v času veljavnosti več ukrepov za zajezitev okužb z virusom SARS-Cov-2 več osebam proti plačilu denarne nagrade, neupravičeno izdal večje število zdravniških potrdil o prebolelosti COVID-19, čeprav je vedel, da osebe COVID-19, niso prebolele. Prav tako je osumljeni zdravnik v zvezi COVID-19 proti plačilu neupravičeno izdajal tudi potrdila o opravljenih hitrih testih (t.i. HAG testih) in testih PCR.

Pridržana zdravnika naj bi si z vsemi storjenimi kaznivimi dejanji v daljšem obdobju pridobila več kot milijon evrov protipravne premoženjske koristi.