Kadunc je poudaril, da je bila STA pred stečajem, saj v decembru več ne bi morali pokriti plač za pretekli mesec. »Plače in prispevke za oktober bi še lahko izplačali z maksimalnim koriščenjem limita, prilivi od tržne dejavnosti pa bi zadoščali za poravnavo drugih obveznosti do naslednjega izplačila plač, nikakor pa ne za izplačilo plač v decembru,« je poudaril v. d. direktorja agencije.

Ob tem je opozoril, da podpisana pogodba ni enaka pogodbi, sprva ponujeni s strani vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Nekaj ključnih stvari sta obe strani v obojestranskem dogovoru spremenili, med drugim podpisana pogodba naslavlja zgolj financiranje za zadnja dva meseca letošnjega leta in ne govori o stanju pred tem. Prav zaradi tega je STA tudi privolila v določene kompromise, predvsem na področju dostopnosti fotografij, je pojasnil Kadunc.

Ko gre za terjatve mesečnega nadomestila za opravljanje javne službe do države STA z začetka leta, ki so predmet sodnih postopkov, je Kadunc pojasnil, da je državno odvetništvo na okrožno sodišče že posredovalo predlog za poravnavo štirih zahtevkov. Enako naj bi po besedah Kadunca naredilo za tri odprodane terjatve v skupni višini 507.000 evrov.

STA in Ukom pa sta uskladila tudi metodologijo za obračune na osnovi uredbe o opravljanju javne službe STA za avgust, september in oktober. Ukom je v ponedeljek, na zadnji dan 30-dnevnega roka, že poravnal avgustovski zahtevek v višini nekaj manj kot 150.000 evrov. Določila uredbe, ki med drugim določajo plačilo »na kos«, sicer za STA ostajajo sporna.

»Kvalitetno novinarstvo se ne more šteti po številu povzetkov. Štejejo kvalitetni prispevki. Včasih je za dober članek potrebnega pol dneva, včasih en teden, včasih pa niti po enemu tednu še nimaš članka,« je komentiral Kadunc, ki se je vprašal, ali resnično podpiramo dejavnost, če plačujemo »po komadih«. Tako STA ne bo odstopila od sodnega izpodbijanja uredbe, je danes pojasnil in dodal, da bo sodišče odločilo, ali so argumenti za izpodbijanje dovolj močni, da se posamezna določila iz uredbe bodisi umaknejo bodisi spremenijo.

»Kar se tiče fotografij, pa je takole. Če bi sedanja ureditev obveljala tudi za prihodnje leto, bi to po ocenah pomenilo izpad približno 300.000 evrov. STA nikoli ni imela pomembnega dobička, tu se vedno varčuje. Ni torej neke rezerve, da bomo pokrili 300.000 evrov z našim pridnim delom z drugimi tržnimi dejavnostmi. To odpade; torej je to vprašanje, ki ostaja odprto,« je bil neposreden.

Kadunc je spregovoril tudi o prihodnosti agencije. Dejal je, da je po doseženem dogovoru ta sicer bolj svetla, a da bo treba karseda hitro nadomestiti kader, ki je odšel. Ocenil je, da jim primanjkuje 15 ali več ljudi. Izpostavil je še potrebo po vlaganju v tehnološki razvoj, saj da konstantno varčevanje vodi do počasnega, bridkega konca. Odločno pa je bil tudi proti predlogu, da bi STA skrbela za subvencioniranje tako imenovanih podhranjenih medijev. »Ko sem to slišal, sem takoj povedal, da to ni in ne sme biti naloga STA. Da za to obstajajo posebni skladi in da je to naloga države.«