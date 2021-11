Ljubljanski župan Zoran Janković na današnji tiskovni konferenci ni bil zadržan pri nizanju kritik na račun vlade Janeza Janše pri obvladovanju epidemije covid-19. Po njegovem mnenju je vlada pri komuniciranju z državljani storila skoraj narobe vse, kar je mogoče. Janković je državljane pozval, naj se vendarle cepijo in s tem pripomorejo k čim prejšnji vrnitvi v normalo. Po njegovem mnenju se določen delež ljudi noče cepiti zaradi nasprotovanja vladi. Tem je položil na dušo, naj se cepijo in svoje nasprotovanje raje pokažejo na prihajajočih državnozborskih volitvah.

Omenil je, da so se člani Združenja mestnih občin Slovenije sestali na skupščini, na kateri so sestavili poziv vladi in državnemu zboru, naj uredijo zakonsko podlago, ki bo omogočala izvajanje PC pogoja po predlogu strokovne skupine. Po tem pogoju bi vrata v družbeno življenje bila odprta samo prebolevnikom in tistim, ki so se cepili.

»Da smo po številu okuženih glede na število prebivalcev prvi na svetu, je tragedija,« je dejal Janković, ki si ne želi, da bi zdravniki morali zaradi pomanjkanja kapacitet priti v situacije, ko bi se morali odločati, komu bodo pomagali in komu ne. Ob tem se je zaposlenim v zdravstvu tudi zahvalil za njihova prizadevanja in delo.

Janković je pokritiziral tudi vladna dejanja v odnosu do Mestne občine Ljubljana, saj naj bi po županovem mnenju s spornimi odločitvami poskušala blokirati nekatere projekte. Prepričan je, da s takšnimi ukrepi vlada oziroma stranka SDS želi njega prikazati kot neučinkovitega župana. A opozoril je, da s tem škodi vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom.