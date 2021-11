O dogodku sta bila obveščena dežurna državna tožilka in dežurni preiskovalni sodnik, kriminalisti pa še zbirajo informacije in preverjajo ostale okoliščine dogodka. Policisti bodo o zbranih ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.

Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da so mariborski poklicni gasilci in gasilci prostovoljnega društva Maribor-mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, pogasili požar in prezračili prostore.