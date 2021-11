Moštvo iz mesta angelov je kot kaže ujelo pravi ritem v sezoni. Po šestih zaporednih porazih med 17. in 29. oktobrom so zdaj nanizali pet zmag in se na zahodu povzpeli na deveto mesto s 13 osvojenimi točkami po 12 tekmah. Na vrhu zahodne konference je Edmonton z 18 točkami po desetih odigranih srečanjih.

Ponoči je bil za zmago gostov najbolj zaslužen Phillip Danault, ki je dosegel dva gola in prispeval še podajo. Kralji so po zadetkih Trevorja Moora v 11. in Andreasa Athanasioua v 15. minuti vodili z 2:0, na začetku druge tretjine pa je za domače znižal John Tavares. V 34. je Danault s prvim golom na tekmi poskrbel za 3:1, isti igralec pa je v 56. minuti po izgubljenem ploščku Tavaresa zadel še enkrat. Kopitar je nato prispeval podajo ob golu Adriana Kempeja v prazno mrežo za končnih 5:1.

Slovenski zvezdnik je na lestvici strelcev na sedmem mestu s 15 točkami. Dosegel je sedem golov in osem podaj. Na vrhu sta še naprej Leon Draisaitl (23 točk) in Connor McDavid (22). Za njima pa je zvezdnik Washington Capitals, Aleksander Ovečkin, ki je danes ob zmagi svojega moštva s 5:3 proti Buffalo Sabres dosegel 741. gol v karieri.

S tem se je na četrtem mestu večne lestvice po številu zadetkov v NHL izenačil z Američanom Brettom Hullom. Na tretjem mestu lestvice strelcev je Jaromir Jagr s 766.

Šestintridesetletni Rus je v tej sezoni že pri številki 11 kar se golov tiče, danes pa je dodal še dve podaji in je skupno pri 21 točkah. Washington je zabeležil šesto zmago v ligi, prekinil niz treh zaporednih porazov in se povzpel na četrto mesto vzhodne konference.

Na edini preostali tekmi današnjega sporeda so New York Rangers po zaslugi odličnega začetka s 4:3 ugnali najbolj vroče moštvo lige, Florida Panthers. Vseeno panterji ostajajo na vrhu vzhoda z 21 točkami, New York je tretji s 17.