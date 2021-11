Dvaindvajsetletni Ljubljančan je na parketu preživel 33:15 minute in zadel deset od 21 metov, od tega dva od petih za tri točke, s črte prostih metov pa je bil natančen trikrat v petih poskusih. V statistiko je vpisal še po eno ukradeno žogo in blokado, izgubil pa je pet žog.

New Orleans je obračun bolje začel, si v prvi četrtini priigral prednost 11 točk, a je predvsem naveza Jalen Brunson in Kristaps Porzingis obrnila potek dvoboja. Dallas je nato tudi ob vse boljši Dončićevi igri na odmor odšel s prednostjo štirih točk.

Večino prednosti so si domačini nabrali na začetku zadnje četrtine, ki so jo začeli z delnim izidom 12:0 in vodstvom 90:69 ter tako rekoč razblinili vse upe gostov, ki so na dnu zahodne konference z le eno zmago po enajstih tekmah.

Poleg Dončića sta se s po 17 točkami izkazala tudi Brunson in Tim Hardaway mlajši, Porzingis (4/13 iz igre) in Reggie Bullock pa sta dodala po 12 točk. Pri gostih sta po 22 točk dosegla Josh Hart in Jonas Valančiunas (11 skokov).

Dallas ima na tretjem mestu zahodne konference sedem zmag in tri poraze, pred njim pa sta Golden State Warriors (9-1) in Utah Jazz (7-3).

Denver Nuggets so trenutno pri šestih zmagah in štirih porazih, potem ko so ponoči ugnali moštvo Miami Heat s 113:96. Slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja zaradi poškodbe kolka vnovič ni bilo v kadru zlatih zrn.