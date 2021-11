Forum nove glasbe: Iskanja na robovih novega

Forum nove glasbe je festival, ki nadaljuje tradicijo festivala sodobne glasbe Slowind. Lani so bili primorani svojo prvo izvedbo zaradi epidemije omejiti na spletni prenos, letos pa ga bodo vendarle izpeljali (tudi) s koncertno izkušnjo v živo. Med 12. in 27. novembrom bo v Slovenski filharmoniji in Stari elektrarni šest koncertov.