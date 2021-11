Prvega od dveh mednarodnih turnirjev v Laškem sta po pričakovanju dobila Kitajca. V moški konkurenci je bil najboljši drugi nosilec in 12. igralec s svetovne lestvice Liang Jingkun, ki je v osmini finala izločil Denija Kožula, v moški konkurenci najboljšega Slovenca. Pri ženskah se je zmage veselila prva nosilka Wang Yidi, ki je bila v vsekitajskem finalu boljša od Liu Weishan. Tudi pri ženskah je imela Slovenija svojo predstavnico v osmini finala, in sicer Ano Tofant, ki je dosegla enega svojih največjih uspehov. Upravičila je zaupanje organizatorjev, ki so ji kot eni od treh Slovenk podelili povabilo neposredno na glavni turnir. Kitajci so se veselili zmage v vseh konkurencah z izjemo ženskih dvojic, kjer sta bili najboljši Indijki Archana Girish in Manika Batra.

Kožul tokrat v kvalifikacijah Včeraj se je v Laškem začel drugi turnir v nizu WTT Contender, ki je po moči še močnejši od prvega. Ker lahko na tovrstnih turnirjih po pravih igrajo le štirje igralci iz najboljše svetovne dvajseterice, so morali po besedah vodje tekmovanja Tomaža Kralja organizatorji povabila nameniti igralcem elitne dvajseterice, da sploh lahko nastopijo v Laškem. Tako je brez uvrstitve na glavni turnir ostal Deni Kožul, ki je moral včeraj igrati v kvalifikacijah, tako kot še deset drugih Slovencev in Slovenk. Najviše postavljena v kvalifikacijah sta Francoz Can Akkuzu (82. na svetu) in Egipčanka Yousra Helmy (87.), edini od Slovencev med nosilci (šesti) pa je Deni Kožul (110.) S slovenskega zornega kota je pred turnirjem v Laškem razveseljivo, da se bo tekmovanju priključil tudi prvi igralec Darko Jorgić. Kot 23. igralec na svetu, kar je najvišja uvrstitev slovenskega igralca vseh časov, bo šesti nosilec. Hrastničan je imel minuli teden klubske obveznosti, v zadnjem tednu pa je za Saarbrückem odigral kar tri ekipne dvoboje. Nemški klub je dobil vse tri, v kako izvrstni formi v Laško prihaja Darko Jorgić, pričajo njegovi zadnji rezultati. V nemškem prvenstvu je bil brez izgubljenega niza boljši od Nemca Bauma in Romuna Pletee, minuli konec tedna pa si je s Saarbrücknom po dveh zmagah zagotovil uvrstitev v četrtfinale lige prvakov. Nemški klub je bil s 3:1 boljši od poljske ekipe K. S. Dekorglass Dzialdowo, najboljši Slovenec pa je s 3:1 premagal Poljaka Dyjasa. V drugem dvoboju je Saarbrücken s 3:0 premagal dansko moštvo Roskilde Bordtennis Btk9, Jorgić pa je bil s 3:0 boljši od Šveda Lundqvista.

Jorgić si želi v polfinale Jorgić je v Slovenijo pripotoval včeraj, v Laško pa bo prispel jutri. »Sem v dobri formi, vendar nič več od tega. V zadnjih dveh tednih sem bil z glavo povsem pri stvari in zato sem na tekmah zmagoval. Turnir WTT Contender v Laškem bo res močen, ampak iskreno upam, da bom pokazal dobre igre, še posebno zato, ker igram na domačih tleh. Cilj je vsekakor preboj v polfinale, vse pa bo odvisno od moje igre in žreba,« sporoča Darko Jorgić. Drugi Slovenec v glavnem žrebu bo Bojan Tokić, ki ga danes še čakajo klubske obveznosti v Franciji, že jutri pa bo pripotoval v Laško. Dvoboji 1. kroga na izpadanje se začenjajo v četrtek, 11. novembra. Finale bo v nedeljo, 14. novembra. Turnir v Laškem bo zadnji pred posamičnim svetovnem prvenstvom, ki ga bo konec meseca gostil Houston. Slovenija v ženski konkurenci ne bo nastopila, moške pa bosta zastopala Darko Jorgić in Deni Kožul, po vsej verjetnosti pa tudi Bojan Tokić.