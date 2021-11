Na drugem zaporednem gostovanju so košarkarji Krke doživeli visok poraz. V Beogradu jih je s 47 točkami razlike porazil Partizan, v Zagrebu pa danes z 38 Cibona. Končni izid je bil 90:52 (28:14, 52:28, 70:41, Prkačin 14; Gibbs 15, Stipčević 9, Macura 6, Arapović in Kosi po 5, French 4, Stipaničev in Škedelj po 3, Medved 2) za gostitelje. Zdesetkani Novomeščani bodo na delu znova že v petek, ko gostujejo v Splitu.

Trener dolenjskega moštva Dalibor Damjanović je to pot znova lahko računal na Marka Arapovića, a še naprej pogrešal Andreja Stavrova, Leona Stergarja in Jureta Špana. Ob tem je novomeški tabor napadla še bolezen, ki je vzela moči določenim igralcem. V takih pogojih Krka ni bila kos razigrani Ciboni, ki je zavohala kri in že po petih minutah vodila za deset točk, do konca prve četrtine pa praktično že odločila zmagovalca. Damjanovićeva četa v nadaljevanju ni imela možnosti, idej in energije, da bi bila enakovredno bitko z nasprotnikom. Prednost je tako le naraščala in se na koncu ustavila pri visokih 38 točkah.

»Pred tekmo smo vedeli, da bo Cibona motivirana, saj je tesno klonila na dveh zaporednih gostovanjih, pred tem pa še proti Partizanu. Poznalo se nam je, da smo bili brez energije. Nismo igrali dobro ne v napadu ne v obrambi. Igralce sem opozarjal, da moramo omejiti njihov napadalni skok, kar nam ni uspelo. Smo v napornem ritmu tekem z omejenim številom igralcev, zato ni čudno, da nam pojenjajo moči. Celotno tekmo smo se branili, kar pa ni naša košarka. Čakam, da se nam vrnejo odsotni igralci, da bomo spet lahko igrali agresivno po celotnem terenu in z rotacijami držali visoko raven igre skozi vseh 40 minut. Izpostavil bi rad, da rezultat ni realen, je le odraz trenutnih razmer. Zdaj nas čaka počitek in dobra priprava na naslednjega tekmeca Split. Obljubim, da bo moja ekipa v petek pokazala povsem drugačen obraz, kot ga je to pot v Zagrebu,« je bil po tekmi gostobeseden Dalibor Damjanović.