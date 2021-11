»Države članice pozivam k sprejetju razširjenega režima sankcij proti beloruskim oblastem, ki so odgovorne za ta hibridni napad,« je v izjavi sporočila predsednica Evropske komisije.

Med drugim bi lahko uvedli sankcije tudi proti letalskim družbam tretjih držav, je pojasnila. Želimo preprečiti humanitarno krizo in zagotoviti varno vrnitev prebežnikov, je dodala.

Von der Leynova je danes o tem, s kakšnimi ukrepi lahko EU pri soočanju z migrantsko krizo podpre prizadete članice, po telefonu govorila s premierji Poljske, Litve in Latvije, Mateuszom Morawieckim, Ingrido Šimonyte in Artursom Krišjanisom Karinšom.

Podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas bo v prihodnjih dneh obiskal države, od koder prihajajo migranti, in tranzitne države, da bi tako preprečil, da bi še drugi padli v past, ki so jo pripravile beloruske oblasti, je še sporočila von der Leynova.

Iz Belorusije je danes na mejo s Poljsko prišlo na stotine migrantov, ki so skušali prestopiti zunanjo mejo EU, so sporočile poljske oblasti. Poljske varnostne sile so jim to preprečile.

Poljska je poleg Litve ter v manjši meri Latvije tarča velikega migrantskega pritiska na svoji meji z Belorusijo, ki je obenem zunanja meja unije. Beloruske oblasti s predsednikom Aleksandrom Lukašenkom na čelu namreč že več mesecev namerno vzpodbujajo migrante, predvsem iz nemirnih držav Bližnjega vzhoda, kot sta Irak in Afganistan, naj uporabijo Minsk kot tranzitno točko na njihovi poti v EU.

Bruselj Minsku zato očita »hibridno vojno« kot odgovor na sankcije unije po lanskih spornih predsedniških volitvah. Minsk tovrstne obtožbe vztrajno zanika.