Filip Flisar, športnik in voditelj kuharske oddaje: Nisem ljubitelj prestižnih restavracij

Še pred kratkim smo lahko najbolj znanega slovenskega brkača videvali po televiziji, kako drvi proti cilju v smučarskem krosu in osvaja medalje, danes pa Filipa Flisarja z manjšimi brki, a z brado lahko srečujemo na Pop TV v oddaji Kuhinja na kolesih, kako potuje po Sloveniji in ustvarja kulinarične kreacije z lokalnimi pridelovalci dobrot in kuharskimi mojstri. Flisar pravi, da je to, da se je lotil kuharske oddaje, nekakšno logično nadaljevanje kariere, saj je že v časih, ko je bil aktiven športnik, rad kuhal.