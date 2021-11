Bodo delniški trgi še tretje leto zapored končali pozitivno?

Zaključuje se še eno leto na delniških trgih. Glavno vprašanje vlagateljev, ki imajo nekoliko krajši pogled na svoje naložbe, je, ali bodo delniški trgi rasli tudi v zadnjih dveh mesecih. Statistika je za zdaj na njihovi strani. Ameriški delniški trgi so po podatkih od leta 1945 pridobili tudi v decembru, če so bili do novembra že v plusu od 10 do 15 odstotkov. Delnice v ZDA pa so trenutno v povprečju že višje za okoli 30 odstotkov, merjeno v evrih. Ti statistični podatki nakazujejo, da se tudi letos obeta močan zaključek na delniških trgih. Na roko bo šla tudi ameriška centralna banka, ki bo sicer nekoliko znižala nakupe na obvezniškem trgu, vseeno pa ne toliko, kot so bile nekatere nekoliko bolj pesimistične napovedi. Nakupi se bodo novembra znižali za 15 milijard dolarjev s 120 milijard na mesečni ravni. Politika tako ostaja naklonjena bolj tveganim naložbam, kar pa se je v delniške tečaje v preteklem tednu že vračunalo. Poplava denarja se skratka nadaljuje in inflacija bo ostala še nekaj časa nadpovprečna. To sicer lahko privede do nepričakovanih inflacijskih pritiskov, vseeno pa centralne banke menijo, da bodo ti začasni in da imajo dovolj vzvodov, da jih umirijo, če bo treba. Politike centralnih bank so privedle tudi do izredno nizke brezposelnosti. Močno poslovno okolje seveda vedno pripelje do povečanega povpraševanja po delovni sili. 4,6-odstotna stopnja brezposelnosti je ena izmed najnižjih v zgodovini. Število razpisanih delovnih mest pa tudi še nikoli ni bilo tako visoko. To posledično pomeni, da podjetja na trgu dela trenutno ne najdejo primernih delavcev, kar vodi v rast plač, ki je trenutno 4,9-odstotna na letni ravni. Gospodarska slika v ZDA je trenutno zelo dobra, posledično so zelo dobre rezultate za tretje četrtletje objavila tudi ameriška podjetja. Po do zdaj objavljenih podatkih jih je kar 80 odstotkov preseglo pričakovanja analitikov. Najboljši panogi sta bili farmacija, kjer je 93 odstotkov podjetij preseglo pričakovanja, in informacijska tehnologija, kjer je napovedi preseglo 92 odstotkov vseh podjetij. Omenimo še rast prihodkov na letni ravni. Ta je znašala 17,3 odstotka; ta številka je najvišja od leta 2008. Tudi napovedi za zadnje četrtletje leta so zelo močne, pričakovana je namreč kar 20-odstotna rast dobička glede na prejšnje leto.