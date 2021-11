Dodatna ponudba črnega trga

Sedaj, ko je z vseh inštanc potrjeno, da se mora poleg PCT-potrdila pokazati tudi uradni dokument, so se mnogi, ki so na črnem trgu kupili ponarejeno potrdilo, ki omogoča svobodno gibanje, znašli v težavah, saj na njihovi osebni izkaznici ni fotografije Miške Mikija ali Luke Dončića, ki sta na lažni QR-kodi zapisana kot cepljena ali prebolela. Toda ni oblasti, ki bi lahko prelisičila Slovenceljne, ki jih bolj kot za družbeno dobro skrbi za lastno rit in kavo v najbližjem bifeju.