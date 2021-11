Tuji diplomati si v Etiopiji na vso moč prizadevajo, da bi prišlo do premirja in pogajanj med vlado in tigrejskimi uporniki na severu države, ki jih podpira še vsaj deset protivladnih skupin. Spomnimo, da so se Tigrejci uprli, potem ko jim je Abiy Ahmed po prevzemu vlade leta 2018 odrekel širok vpliv na vladanje v Etiopiji, kot so ga uživali zadnjih 27 let.

Preobrat na bojišču Prav Abiy, ki je leta 2019 dobil Nobelovo nagrado za mir, je lani začel ofenzivo in v enem mesecu si je vladna vojska pokorila vsa tigrejska mesta. Tedaj si nihče ni mogel predstavljati, da bo prišlo do sedanje situacije, saj so tigrejski uporniki ponovno osvojili ne le celoten Tigrej, ampak še velik del 20-milijonske Amhare in dvomilijonskega Afarja, sosednjih zveznih držav na severu Etiopije. Zdaj grozijo z ofenzivo proti Adis Abebi, od katere so oddaljeni le še 250 kilometrov. Še pred desetimi dnevi so osvojili dve strateško pomembni mesti Dessie in Kombolcha, ki imata skupaj 800.000 prebivalcev. Tigrejcem, ki so v državljanski vojni pred 30 leti že osvojili Adis Abebo, bi pri napadu na petmilijonsko prestolnico verjetno pomagali oromski uporniki (tudi Abiy je sicer Oromec).

Številna posredovanja diplomatov Afriški in zahodni diplomati si prizadevajo za dialog z obema stranema, da bi preprečili napad na Adis Abebo, ki bi revno 120-milijonsko državo pahnil v še hujšo bedo kot sedanja leto dni trajajoča državljanska vojna, potem ko je v zadnjih dveh desetletjih Etiopija gospodarsko napredovala. Odposlanec Afriške unije Olusegun Obasanjo, nekdanji nigerijski predsednik, in odposlanec Združenih narodov Martin Griffiths sta se tako v nedeljo v Mekeleju, glavnem mestu Tigreja, kot prva tuja diplomata po začetku konflikta pogovarjala z voditeljem upornikov Debretsionom Gebremichaelom. Nato sta odletela v Adis Abebo. V ponedeljek pa je o lakoti več milijonov Etiopijcev razpravljal varnostni svet ZN. V Adis Abebo te dni prihaja tudi posebni ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Jeffrey Feltman. Pred odhodom iz ZDA je izjavil: »Nobena od vojskujočih se strani ni pripravljena na popuščanje, ki bi vodilo do premirja in pogajanj.« Tigrejci kot pogoj za začetek pogajanj zahtevajo konec blokade dostopa do humanitarne pomoči in zagon državnih storitev v Tigreju. Oboje je nesprejemljivo za Abiyevo vlado, ki kot pogoj za začetek pogajanj zahteva umik upornikov iz Afarja in Amhare, kar pa je nesprejemljivo za upornike. Obe strani predvsem povečujeta napore za zmago v vojni. Vlada mobilizira mlade v vojsko in v sporočilu za javnost svoje privržence poziva, naj se vključijo v redno vojsko ali v lokalne paravojaške skupine v »boju za preživetje Etiopije«. V nedeljo pa je po mestih organizirala proteste proti Tigrejcem in tudi proti »vmešavanju zahodnih držav v Etiopijo«.