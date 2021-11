Malo več kot dva meseca je trajal premor za hokejsko reprezentanco, ki se je na Bledu zbrala zadnjič v tem koledarskem letu. Rise od četrtka do sobote na Jesenicah čaka mikaven izziv štirih dežel. V Podmežaklo prihajajo Francija, Belorusija in Avstrija, proti katerim se bo Slovenija predstavila s premešano zasedbo brez nosilcev igre, ki so avgusta v Oslu neuspešno naskakovali tretji nastop na olimpijskih igrah.

»Novembra smo se praviloma vedno predstavili z mlajšo ekipo, reprezentanca za tokratni turnir pa ni več tako mlada. V moštvu je kar nekaj hokejistov, ki so že igrali pomembne tekme za izbrano vrsto. Načrtno smo želeli preizkusiti čim širši nabor hokejistov in prepričan sem, da se bodo izkazali,« razmišlja selektor Matjaž Kopitar. Slovenija se bo na Jesenicah predstavila s tremi vratarji, med katerimi si bodo Luka Gračnar, Žan Us in Val Usnik razdelili minute na ledu, osmimi branilci in trinajstimi napadalci. Na zbor ni prišel Miha Zajc, ker se je v dresu Olimpije poškodoval na tekmi v Znojmu, zamenjave zanj pa selektor ni iskal. Tivolski klub ima zaradi uspešne sezone v avstrijski ligi največ predstavnikov v reprezentanci (13): »Številka resda bode v oči, a Olimpija je v svoje vrste zvabila veliko slovenskih hokejistov, ki so zanimivi tudi za reprezentanco,« je pojasnil Kopitar.

Slovenska vrsta se je v podobni zasedbi zbrala že spomladi na turnirju v Ljubljani, ki ga je s petimi zmagami prepričljivo dobila. Kako sedaj nadgraditi zgodbo na jeseniškem ledu, da bo ugank pred majskim svetovnim prvenstvom skupine B v Tivoliju čim manj? »Nekateri igralci bodo nastopili v istem napadu tako kot na spomladanski akciji. Ugotoviti moramo, kako delujejo skupaj, da bi se čim bolje pripravili na vrhunec sezone. Nismo ekipa, ki bi se redno uvrščala v skupino A. Prihodnje leto ne bo dovolj, če se bomo na prvenstvu samo pokazali v dvorani. Morali bomo biti zelo dobro pripravljeni,« je komentiral selektor Kopitar, ki je pohvalil delo obeh trenerjev v naših najmočnejših klubih. Olimpija vodi v avstrijski ligi, Jesenice pa so prve v alpski ligi. »Olimpija igra na štiri napade in diktira visok ritem, ki mu nasprotniki ne morejo vedno slediti. Ljubljančani so z naskokom najbolje pripravljena ekipa v ligi. Imajo veter v jadrih in super igrajo. Na Jesenicah je opazna prepoznavna struktura igre, kar je največja prednost gorenjskega moštva.«

Tudi slovenski tekmeci na turnirju štirih dežel ne bodo zaigrali v najboljših zasedbah. Cilj domačega moštva je osvojitev prvega mesta. Hokejska zveza bo zaradi zaostrenih vladnih ukrepov v prodajo ponudila samo 450 vstopnic na tekmo. Odprto bo le sedišče, medtem ko bosta tribuna za golom in stojišče zaprta. Največ zanimanja gre pričakovati za sobotni sosedski derbi med Slovenijo in Avstrijo. Severni sosedi bodo predstavili tudi svojega največjega mladega upa, sedemnajstletnega tirolskega hokejista Marca Kasperja, ki ga bodo tudi na Jesenicah opazovali skavti iz lige NHL.

Spored turnirja štirih dežel na Jesenicah, 1. krog, četrtek ob 15.30: Belorusija – Avstrija, ob 19. uri: Slovenija – Francija, 2. krog, petek ob 15.30: Francija – Avstrija, ob 19. uri: Slovenija – Belorusija, 3. krog, sobota ob 15.30: Slovenija – Avstrija, ob 19. uri: Francija – Belorusija.