Da bi lažje razumeli genezo teh dejanj, se vrnimo 30 let v preteklost in z lahkoto bomo ugotovili, kje je leglo tega brutalnega vandalizma. Dne 15. julija 1991 popoldne se je na Sv. Urhu zgodil nezaslišan zločin. Skupina vernikov, ki so imeli mašo v cerkvi Sv. Urha, je oskrunila muzejsko zbirko, ki je bila v cerkvi od leta 1955 in je na 300 slikah in predmetih prikazovala grozote, ki so jih na Urhu počenjali domobranci med drugo svetovno vojno. O tem dogodku je cerkveni kronist podružnične cerkve Sv. Urha v Dobrunjah v poglavju »Urhovo žegnanje« 17. junija 2007 tudi pisal. Kronist je bil zelo prizanesljiv v zapisu o odločitvi za odstranitev razstave in po moje neresničen. Ne verjamem namreč, da je bila odločitev o demontaži razstave »spontana«, ker poznavalci vedo povedati, da so organizatorji barbarskega dejanja akcijo načrtovali. Nekaj dni pred dejanjem naj bi na Urhu organizirali nekakšno stražo, da bi preprečili morebiten nepričakovan poseg v razstavo s strani pooblaščenih dejavnikov. Kronist žaluje, da do tega dogodka ni prišlo že prej, kar kaže na odnos kronista, ki je danes vidni član stranke SDS, do NOB in zgodovine Urha. Kronist je v zapisu aktivnosti župnije Sostro v letu 1990 zapisal tudi: »Zbrali smo se na svetem kraju, kjer so naši verni predniki častili boga, oblikovali krščansko pošteno osebnost in goreli v veliki skrbi za rod in dom. Toda usoda je hotela, da je bilo poštenje izrinjeno, in na oltar čaščenja se je postavila laž.«

Razstava v cerkvi je bila spomenik državnega pomena. Odstranitev razstave, katero kronist imenuje »lažna razstava«, je kaznivo in zavržno dejanje, za katero žal nihče ni odgovarjal. Tudi pogostitev v prostoru mežnarije, ki ga imenujejo »mučilnica« in ni bil v lasti cerkve, je dejanje, vredno gnusa. Očividci vedo povedati, da so bili pri demontaži razstave najbolj dejavni prav bodoči člani in simpatizerji stranke SDS, podžgani z ognjevitim govorom dr. Tineta Velikonje, znanega pristaša klerofašizma, zagovornika domobranstva in zagrizenega zanikovalca NOB. Na vsakem koraku izpričano sovraštvo do partizanskega boja je logično ohrabrilo nekatere »jezne može in fante« tudi za mazaške podvige. Kasnejši dogodki to potrjujejo (zgodba z rumenimi jopiči, soglašanje z nosilci nacističnih idej, zanikovalci NOB in poveličevalci Hitlerja). Simbioze rumene in svetlo modre barve vodilni člani vladajoče stranke sploh ne skrivajo več.

Kronist pove, da so po demontaži razstavne predmete v cerkvi zložili na tri kupe. Kako so jih zložili in kasneje na tiho pospremili v muzej, si lahko samo predstavljamo. Avtorji na novo postavljene razstave pred dvema letoma v mežnariji na Urhu so ob pripravi razstavnih eksponatov ugotovili, da teh praktično ni in še tisti, ki so, so uničeni. Barbarsko početje ima za posledico izgubo dragocenega zgodovinskega materiala, in to samo zato, ker je možem in fantom po maši šla razstava na živce.

Da je prišlo do demontaže eksponatov na Urhu in skrunitve številnih spomenikov in spominskih obeležij v tem prostoru, niti ni čudno. Delovanje številnih klerofašističnih aktivistov je bilo vse od konca druge svetovne vojne zelo dejavno, saj je bilo kar lepo število domačinov v službi domobrancev na Urhu.

Jožef Martini, Ljubljana