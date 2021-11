23. člen belgijske ustave se glasi: »Vsakdo ima pravico živeti dostojno življenje.« Ta pravica med drugim vsebuje pravico do dostojnega stanovanja, ki pa je žal vedno slabše zagotovljena za vse več ljudi. Temeljna pravica do stanovanja imamo v ustavo vpisana že 26 let, na belgijskih ulicah, na kavčih ali v azilnih centrih pa vsako noč še vedno spi na tisoče ljudi.

Za najemna stanovanja javnih stanovanjskih skladov so dolgi čakalni seznami, ponudba stanovanj pa je izredno zastarela. Da bi bilo v prihodnje omogočeno učinkovitejše zagotavljanje pravice do dostojnega življenja in s tem preprečevanje življenja v revščini, je potrebno pospešeno vlaganje v obnovo obstoječih in zagotavljanje novih kapacitet (najemniških) stanovanj v javni lasti.

Zaradi naraščajočih cen nepremičnin na trgu so za mnoge lastniška stanovanja nedosegljiva. Stanovanjski trg je danes preveč homogen, premalo upošteva različne potrebe ljudi in velikemu delu populacije ni dostopen. Pojavljajo se alternativni bivanjski modeli z drugačnim pojmovanjem doma, zemljišča in lastništva. V Gentu so že zaživeli novi stanovanjski modeli, ki temeljijo na načelih skupnostnega zemljiškega upravljanja (Community Land Trust) in stanovanjskih zadrug. Stanovanja so pojmovana kot nujna dobrina za zagotavljanje osnovnih človekovih potreb, kot prostor za bivanje oziroma streho nad glavo – lastništvo ali denarna vrednost nepremičnine nista poglavitna. To so modeli trajnostnega upravljanja, ki nepremičnine gradijo, upravljajo in dolgoročno vzdržujejo. Na tak način je zagotovljeno skrbno ravnanje z vse redkejšimi razpoložljivimi zemljišči.

S pametno zemljiško politiko lahko mesto spodbuja odgovorno uporabo prostora. Mesto si mora prizadevati za ohranitev (in za pridobitev novih) zemljišč v javni lasti ter jih predvideti za družbeno odgovoren namen – za stanovanjske zadruge, skupnostne zemljiške zaupnike in javne stanovanjske sklade. Pomembno je, da določena količina zemljišč (in tudi zgradb) ostane v javni lasti. Vse nepremičnine, ki se prodajajo na trgu, so pod vplivom »prostega trga« in postanejo prodajno blago – to povzroča rast cen nepremičnin in gentrifikacijo.

Prodaja mestnih zemljišč najboljšemu ponudniku, s (pre)ohlapnimi pogoji ali celo brez pogojev in omejitev glede bodoče gradnje, je kratkoročna, neoliberalna vizija, ki je ni mogoče opravičiti. Taka praksa kaže na veliko pomanjkanje občutka za sočloveka in ignoranco potreb najbolj ranljivih skupin prebivalcev mesta.

Jorik de Wilde, Gent, Belgija