Ideja, da je treba prekrojiti ne samo politiko in državo, temveč tudi družbo pri delu vladajoče garniture, ni od včeraj. Tudi takoj po osamosvojitvi je bila ta ideja še kako živa, ampak takrat je bilo mogoče na desnem spektru, denimo krščanske demokracije, najti ljudi, ki so razumeli, da mora biti Slovenija notranje različna, sestavljena iz več pogledov, ne samo iz »naših«. Zdaj pa novo enoumje in ideja ukrojiti Slovenijo po meri figur, kot so twito, grims, hojs…, pljuska po vsej državi, po vseh nas. Tej oblasti to, da državljanke in državljani mislimo, da imamo svoja mnenja, da beremo ustavo, da hodimo, da vozimo kolesa, da sploh smo, povzroča hudo nelagodje.

Tisti, ki trdijo, da je predsedovanje Svetu EU zamujena priložnost, podcenjujejo ravnanje, ki smo mu priča. Predsedovanje je ena najbolj škodljivih stvari, ki so se nam zgodile v zadnjem desetletju. Ko nekdo evropske poslanke in poslance zmerja s Sorosevimi lutkami, so seveda vse uči uprte v tebe. Sam upam, da se bomo škodljivcem z Janezom na čelu znali zahvaliti za »blagodati«. Če se to ne bi zgodilo, je z nami res nekaj hudo narobe. Večer v soboto