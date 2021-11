Mislim tako na prvo »neavtoriteto« te države Boruta Pahorja kot na vse ministre v vladi in veliko večino poslancev v parlamentu. Seveda so še pomembneži, ki so izdali ali zatajili svoje strokovno ali pač nestrokovno znanje v korist ohranitve svojih delovnih mest. Ena zadnjih žrtev takšne izdaje, ki je pristala na zavodu za zaposlovanje, je dr. Metka Paragi, mednarodno priznana strokovnjakinja za javno zdravje s področja mikrobiologije, ki je bila 30 let zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, pa je zaradi svoje poštenosti ter strokovne doslednosti postala trn v peti vladi in SDS. Naključno? Verjetno ne. Pa ni edini primer. Ljudje hitro pozabijo imena in zadeve. Po kakšnem tednu dni niso več medijsko zanimive novice. To velja tudi za »noč dolgih nožev«, prvo sejo vlade Janeza Janše. Kdo se še spomni imen mag. Tanje Bobnar, direktorice policije, ali načelnice GŠSV Alenke Ermenc in številnih drugih?

Nedavna, recimo temu ponovna izdaja vrednot prvega moža v parlamentu Igorja Zorčiča, ki je ob obstrukciji ostal v parlamentu ter omogočil glasovanje o spornih vsebinah, ni ne prva niti ne verjetno zadnja. Volilci ne bomo pozabili, kdo je šel v vlado Janeza Janše pred letom in pol in kdo vse jih je pri tem podpiral. Imena, kot so Igor Zorčič, Janja Sluga, Gregor Perič, Franc Jurša, Zmago Jelinčič itd. Ni dovolj prostora, da bi navedel vse.

Ja, morda bo treba v bodoči volilni zakonodaji nujno na novo opredeliti in sankcionirati izdajo volilcev, ustave in zakonov. Državljani namreč po tednu ali dveh, kot rečeno, preveč radi pozabljamo imena tistih, ki krojijo našo usodo. Pa ne zaradi predvolilnih »bombončkov«, ki nam jih oblastniki tako radi podarjajo, temveč zaradi naše nedoslednosti, nepoštenosti in nesposobnosti ločevanja, kaj je prav in kaj ne. Pa tolikokrat smo slišali besede: »Nikoli več!« Vsekakor se bomo morali naučiti spoštovati skupne vrednote tudi na tak način, da dejansko ne nagradimo s kakršnim koli kandidiranjem vseh, ki so nesposobni in pokvarjeni ter rušijo sobivanje v družbi. Vseh, z imeni in priimki ter navedbo, zakaj jih ne želimo več na določenih mestih. Tistim pa, ki so vredni zaupanja in ki jih tudi ni tako malo, najsi bodo to odstavljeni policisti v Tacnu, zaposleni v kakšnem laboratoriju, časopisni hiši, na TV ali kjer koli, pa omogočiti delo, vredno njihovega znanja in poguma.

Samo, kdo bo to storil? Ne trenutni oblastniki, temveč mi državljani na demokratičen in zakonit način. In to čim prej!

Miloš Šonc, Grosuplje