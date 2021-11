Civilna iniciativa, ki je bila uspešna na referendumu o vodah, se je pol leta pred volitvami angažirala tudi na drugih področjih aktivnega državljanstva. Po daljši seriji internih srečanj, na katerih je sodelovalo več deset nevladnih organizacij, so danes predstavili prve zahteve, ki jih civilna družba naslavlja na politične stranke. »V preteklem letu in pol se je jasno pokazalo, da sta normalno delujoča parlamentarna demokracija in zastopanje interesov ljudstva s strani političnih strank v Sloveniji daleč od samoumevnega. Priča smo ogrožanju narave in voda, napadom na neodvisnost medijev, kršitvam ustave, prekinitvi socialnega dialoga ter nestrokovnim odločitvam in kadrovanju na skoraj vseh področjih družbe,« so sporočili nevladniki, ki so novo iniciativo poimenovali Glas ljudstva.

Prvih deset zahtev se med drugim nanaša na omejevanje škodljive, s korupcijo prežete politike, odpravljanje škodljivih določil in posledic protikoronske zakonodaje, pravičnejšo obdavčitev kapitala, izboljšanje položaja delavcev, mladih in starejših, zaščito medijev, reševanje stanovanjske problematike in reševanje okoljskih problemov. V prihodnjih mesecih nameravajo predstaviti še mnogo več zahtev, skupaj sto, je na današnji predstavitvi v ljubljanskem parku Zvezda napovedal predstavnik iniciative Filip Dobranić z inštituta Danes je nov dan.

Pravna država in podnebje Direktorica Pravno-informacijskega centra in mreže za demokracijo PIC Katarina Bervar Sternad je povedala, da v Sloveniji potrebujemo politično, kadrovsko in finančno neodvisne institucije, ki bodo lahko učinkovito zavarovale interese družbe in pravice posameznikov. »Potrebujemo politično vodstvo, ki razume načelo delitve oblasti, transparentnost in vključujoče procese. Potrebujemo politično vodstvo, ki bo spoštovalo odločitve najvišjih sodišč in ki se bo odločno zoperstavilo kriminalu in korupciji,« je dejala. Gaja Brecelj iz Umanotere je poudarila nevarnost podnebnih sprememb in krize ekosistemov. Podatki kažejo, da se Slovenija segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja in je zato nadpovprečno podnebno ranljiva. Politične stranke je pozvala, naj prisluhnejo argumentom znanstvenikov in strokovnjakov. »Življenje v podivjanem vsakdanu, z vročinskimi valovi, sušami in poplavami resno ogroža naše življenje. Čas je, da dobimo politiko, ki bo izpolnila pričakovanja ljudi,« je bila odločna.