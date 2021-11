ZDA so danes znova odprle meje za vse potnike iz tujine, ki so cepljeni proti covidu-19. S tem se je po letu in pol končala prekinitev potovanj v ZDA iz večjega dela sveta, vključno z EU, Kitajsko in Indijo.

Na mehiški in kanadski strani meje z ZDA so se kolone avtomobilov in dolge vrste pešcev začele daljšati že v nedeljo zvečer, saj so ljudje nestrpno čakali, da po dolgih mesecih ločitve obiščejo svojce, ali pa se odpravijo na dolgo pričakovani dopust.

Zaradi letov v ZDA se je povečalo tudi število potnikov na letališčih po Evropi, na Kitajskem, Indiji in drugje po svetu, odkoder doslej ni bilo mogoče potovati v ZDA brez posebnega dovoljenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potovali so lahko le ameriški državljani in tisti s stalnim bivališčem v ZDA.

Trump je sprva uvedel prepoved obiska iz Kitajske februarja lani, nato pa je dodajal še druge države. Marca lani je prepovedal vstop iz EU oziroma območja Schengna, Velike Britanije, Indije in Brazilije. Prepoved je doletela tudi potnike iz Kanade in Mehike.

Sedanji predsednik ZDA Joe Biden je prepoved odpravil šele zdaj. K temu pa je že dlje pozivala ameriška turistična industrija.

Letalske družbe sedaj dodajajo številne dodatne polete, da ujamejo povečanje v povpraševanju. Na mejnih prehodih zaradi gneče menjalnicam zmanjkuje dolarjev, v mehiškem Juarezu pa so za čakajoče v dolgih vrstah začeli celo postavljati prenosna stranišča.

V ZDA lahko sedaj vstopijo vsi potniki, ki so bili cepljeni s cepivi na seznamu potrjenih s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), vendar morajo imeti s seboj tudi ne več kot tri dni star negativni test za koronavirus. Veljajo tudi nekatere izjeme, kot so veljale doslej.