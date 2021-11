Z oblikovanjem oblačil in nakita se kreativna direktorica in lastnica blagovne znamke SAN fashion & jewelry, ki je prepoznavna po luksuznih večernih oblekah in unikatnem nakitu, ukvarja od najstniških let. »Odkar pomnim, sem navdušena nad umetnostjo in modo. Odraščala sem v zelo kreativni družini, polni ljubezni. Prvo obleko in nakit sem izdelala zase, od takrat naprej prisegam izključno na svoje kreacije svečanih oblačil,« zaupa sogovornica.

Njena ljubezen je visoka moda, navdih za glamurozne kreacije črpa od vsepovsod. »Ko rečem, da moja ustvarjalnost nima meja, to mislim zelo resno. Ustvarjalnost je zame kot dihanje. Veliko mojih kreacij je nastalo tako, da se je ideja rodila med tem, ko sem spala. Sicer so ideje zame najlažji del modnega ustvarjanja, precej težje je izdelavo obleke uskladiti z ekipo, a na srečo se na koncu vse lepo izide. Rada sem natančna do zadnjega detajla.«

Ni vsako oblačilo za vsako postavo Kaj je pomembnejše, staviti na lasten slog ali slediti hitri modi in aktualnim smernicam? »Nič ni narobe s sledenjem smernicam. Nekateri jih oblikujemo, drugi jim sledijo. Če je ženska modna navdušenka, bo zagotovo sledila trendom. Je pa pomembno, da znamo trend prilagoditi postavi in potrebam, kajti vsak kos oblačila ni ustvarjen za vsako postavo,« opozarja Sanja Stojanovska. Sicer je navdušena nad Slovenkami in njihovim načinom oblačenja, a vseeno meni, da je visoka moda pri nas premalo razvita in se pojavlja le na določenih dogodkih: »Večina žensk skoraj nikoli nima priložnosti obleči prave svečane obleke. Poroka je denimo krasna priložnost, kjer lahko poleg neveste tudi preostale ženske zablestijo v dizajnerskih glamuroznih kreacijah, a se redke odločijo za to. Morda je vse skupaj posledica tega, da sta v njih globoko zakoreninjena enostaven slog (pajkice, superge…) in možat odnos do sebe kot ženske.«

Aktualne barve jeseni V katere barve bosta obarvani letošnja modna jesen in zima? Brez katerega kosa oblačila ne smeta miniti letna časa? »Brezrokavniki bodo nepogrešljiv del, ne glede na to, ali so športni, elegantni, kratki ali dolgi. Tudi džins bo ponovno eden vročih trendov, nepogrešljive bodo seveda pletenine,« odgovarja modna poznavalka. Po njenih besedah so barve jeseni svetle in sončne: poleg toplih zemeljskih, kot so peščena, oranžna in rjava barva, bodo modni zelena, vsi odtenki modre, rumena, rožnata in vijolična. V trendu so široki kroji in hlačnice, opazni »statement« plašči in jakne, ki segajo vse do tal, blazinice na ramenih in bleščice. Od vzorcev izstopajo mini karo ter cvetlični in leopardji vzorci. Pri slednjih pa vseeno ne gre pretiravati, raje se odločimo za en kos oblačila, obutev ali torbico s tem vzorcem, svetuje sogovornica in poudari, da smo ženske najelegantnejše takrat, ko je notranjost tako lepa kot zunanjost.