Stroške gradnje vodovoda so ocenili na 1,2 milijona evrov, denar pa bi dobili iz proračunov za leti 2022 in 2023. O njiju bo DZ odločal predvidoma na novembrski seji, ki se bo začela 15. novembra, konec tega tedna pa bo predlog obeh proračunov obravnaval matični odbor DZ za finance.

»To je iskrena prošnja poslancem, da podprejo dopolnilo, ki bi zagotovilo sredstva za gradnjo neodvisnega vira pitne in čiste vode v Ahnovem. To bo pomenilo, da ljudje ne bodo več zbolevali in umirali in da jih ne bo več strah za prihodnost otrok,« je v današnji izjavi v Ljubljani povedala Nika Kovač iz Inštituta 8. marec.

Ob tem so Inštitut 8. marec, Civilna iniciativa Danes, društvo Eko Anhovo in dolina Soče ter Smetumet zagnali peticijo. »Naš cilj je, da zberemo 20.000 podpisov podpore tej pobudi,« je povedala Mojca Luka iz Inštituta 8. marec.

Pobudniki načrtujejo več akcij za zagotovitev pitne vode v Anhovem. Po napovedih Kovačeve bodo tiste poslance, ki dopolnila k proračunoma ne bodo podrli, povabili, da popijejo sicer prekuhano vodo iz Anhovega. »Zanima nas, kdo bo tako pogumen, da bo to spil,« je dejala.

V Anhovem 1100 ljudi nima dostopa do neodvisnega vodnega vira

Miha Stegel iz Civilne iniciative Danes je spomnil, da v Anhovem približno 1100 ljudi nima dostopa do neodvisnega vodnega vira, ampak uporablja tistega, ki je v zasebni lasti podjetja Salonit Anhovo. »V reko Sočo se letno steka 150 ton živega srebra, hkrati pa je vodni vir izpostavljen industrijskemu onesnaževanju. Je zelo visoko rizičen vir, ki je bil izpostavljen mnogim onesnaženjem,« je poudaril.

Po njegovem je gradnja neodvisnega vodnega vira nujna zato, ker to zasebno podjetje nikoli ne bo odstopilo vodarne v neodvisno upravljanje občine, kar po njegovih besedah pomeni, da bodo prebivalci več čas odvisni od industrijskega obrata, ki onesnažuje lokalno okolje.

Alenka Kreč Bricelj iz Smetumeta pa je napovedala, da bodo »šli v skupnosti po vsej Sloveniji in aktivirali ljudi, da se postavijo za prebivalce Anhovega, ki pijejo onesnaženo vodo«. Z uspelim referendumom o noveli zakona o vodah so se zavzeli za ohranitev narave in pitne vode, to pa je le nadaljevanje: »Gre za konkreten primer, v katerem se bomo postavili drug za drugega, opredeliti pa se bodo morali tudi poslanci in stranke.«

Iz Salonita Anhovo so sporočili, da pozdravljajo pobudo nevladnih organizacij, da »pristojni za zagotavljanje pitne vode, to sta občina in država, začneta dialog glede tega pomembnega vprašanja«. »Salonit Anhovo bo konstruktivno sodeloval z vsemi pristojnimi v dobro prebivalk in prebivalcev Kanala ob Soči ter širše,« so napovedali.