V skladu z zakonom o ustavnem sodišču predsednika sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. Sedanji predsednik Rajko Knez je funkcijo predsednika ustavnega sodišča nastopil 19. decembra 2018.

Accetto je funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 27. marca 2017, funkcijo podpredsednika pa 28. septembra 2019, navaja spletna stran ustavnega sodišča.

Doktoriral je leta 2006 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2001 pa je pridobil naziv LL.M. (Master of Laws) na Pravni fakulteti Univerze Harvard v ZDA.

Pri svojem delu je sodeloval v več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, ki so se posvečali različnim vprašanjem temeljnih pravic, (ustavno)sodnega varstva in državljanstva, je še razvidno s spletne strani ustavnega sodišča.

Spletni portal Siol in urednik portala Požareport Bojan Požar sta danes sicer objavila pismo ustavnega sodnika Klemna Jakliča, v katerem je slednji pojasnil, zakaj se današnjega glasovanja o novem predsedniku ustavnega sodišča ni udeležil. Kot je med drugim zapisal, so kritike na račun ustavnega sodišča "hujše in resnejše kot kdajkoli doslej, institucija pa se je znašla v krizi, na najnižji točki zaupanja javnosti (tako laične kot strokovne) vse od ustanovitve države".

Meni tudi, da je Accetto vnaprej dogovorjeni kandidat aktualne večine, ki "je od izvolitve za sodnika institucijo vselej in brez izjeme potiskal ravno v smer, ki je predmet omenjenih kritik in ne oziraje se na omenjene kritike". Takšno vodstvo bo po mnenju Jakliča porušeno zaupanje javnosti v institucijo in njeno neodvisnost še dodatno poglobilo.