Vlada republike Slovenije, na čelu z največjo koalicijsko stranko SDS, močno posega v vodenje državnih podjetij. Do menjav prihaja na vodstvenih položajih številnih podjetij. V zadnjem času so se tako zamenjala vodstva v podjetjih Petrol, Pošta Slovenije, Telekom in Dars. Vse skupaj pa se je začelo, ko je SDS ljudi, povezane s stranko, imenoval v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki je lastnik državnega premoženja.

V zadnjem času je bilo zato mogoče pričakovati tudi več menjav v državni energetiki, prvi pa je »padel« dolgoletni direktor Elektra Ljubljana Andrej Ribič, ki ga je nadzorni svet zaradi krivdnih razlogov razrešil v petek pozno zvečer.

Janković prvi o politični menjavi Da gre povsem za politično menjavo na čelu podjetja, je prvi spregovoril ljubljanski župan Zoran Janković, ki je v oddaji na komercialni televiziji Pop TV dejal, da je generalni sekretar vladajoče SDS Borut Dolanc kar v pisarni vodje poslanske skupine Danijela Krivca v državnem zboru od Ribiča zahteval, da zapusti vrh podjetja, ki ga je vodil več kot deset let. Besede ljubljanskega župana je potrdil tudi že Ribič sam. Ta je pojasnil, da so mu najprej ponudili predčasni sporazum z odpravnino, če bi vrh Elektra Ljubljana, podjetja, ki upravlja največje distribucijsko omrežje, po več kot desetih letih vodenja zapustil sam. »Predloga o predčasnem sporazumu mojega mandata in delovnega razmerja nisem mogel sprejeti, saj za to niso bili podani nikakršni razlogi. Nasprotno – glede na razloge, ki so jih navajali, je očitno, da so želeli pripeljati nekoga, ki bo sklenil škodljiv posel ter oškodoval družbo in njene delničarje, v dobro katerih sem vedno delal,« je zapisal Ribič, ki je svojo odpustitev natančneje opisal danes na novinarski konferenci. Izjava Andreja Ribiča o razlogih za njegovo razrešitev