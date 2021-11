»V tem je tudi nekaj lepega, saj si sam in med tabo, režiserjem in scenarijem skorajda ni nobenih pravil,« je dejal Hanks. »Ampak disciplina in veselje do dela z drugimi pri veliki produkciji sta pravzaprav boljša pot skozi življenje. In to je pogosto v olajšanje, da med snemanjem ne znoriš,« je dodal na novinarski predstavitvi svojega novega filma Finch.

V znanstvenofantastični drami, ki jo je režiral Miguel Sapochnik, je odigral inženirja, ki preživi ekološko katastrofo v bližnji prihodnosti in na zapuščenem planetu ob bok svojemu zvestemu pasjemu prijatelju postavi robota. Film so posneli pred pandemijo korononavirusa, v petek pa so ga začeli predvajati pri ponudniku pretočnih storitev Apple TV+.

Hanks je znan iz številnih filmov, med katerimi so tudi drami Čudež na reki Hudson Clinta Eastwooda in Brodolom Roberta Zemeckisa, zgodovinska drama Reševanje vojaka Ryana Stevena Spielberga, triler Da Vincijeva šifra Rona Howarda ter romantični komediji Nore Ephron Romanca v Seattlu in Čaka te pošta.