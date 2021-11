Izredno učinkovita in disciplinirana Sapa Fehervar je v derbiju vodilnih ekip avstrijske lige ustavila šampionski pohod Olimpije, ki na reprezentančni premor odhaja s prvega mesta in točko prednosti. Krepko več kot dva tisoč navijačev je v tivolski dvorani videlo dinamičen boj za vsak plošček, madžarski prvaki pa so zvito in srečno odnesli celoten plen, potem ko so izkoristili obe večji napaki domače zasedbe.

Liga ICEHL zaradi smrti hokejista in športnega direktorja slovaškega kluba iz Bratislave ostaja v globokem žalovanju. »Bodi močna, Bratislava,« je pisalo na transparentu ljubljanskih navijačev v angleškem jeziku. Ob minuti molka so v Tivoliju zatemnili dvorano, obiskovalci so na telefonih svetili z lučmi, hokejisti pa so imeli v znamenje žalovanja na čeladah prilepljen grb slovaškega kluba. Vse akterje tekmovanja štirinajstih moštev sta tragična dogodka iz Bratislave močno pretresla.

Olimpija je na ledu diktirala ritem igre, vendar naletela na zelo organiziran obrambni blok gostov, ki so se izkazali z agresivno igro na telo. Sapa je bila pred svojimi vrati taktično brezhibna in vse do zadnje minute je kazalo, da bo postala prva ekipa, proti kateri Ljubljančani v novi sezoni ne bodo dosegli zadetka. Olimpija se je tokrat zbudila prepozno, da bi kljub premoči v strelih na gol (30:18) izsilila kakšno točko.

Madžari so na začetku druge tretjine povedli po hudi napaki branilca Magovca, ki je na modri črti izgubil plošček. Magosi je sam krenil proti vratarju Hölsäju in ga premagal s hladnokrvnim strelom pod prečko. Olimpija je močno pritisnila za izenačenje, Sapa pa je v trenutkih največje premoči domačih povišala vodstvo, ko Hölsä ni videl ploščice na poti do njegovega gola. Sapa je bila fizično zelo zahteven nasprotnik, a Ljubljančani se v pravem hokejskem ozračju niso predajali. Vse sile so usmerili v napad, trener Šivic je nekoliko premešal vloge v moštvu, a gola priključka zlepa ni bilo. V dvorani je vsem zastal dih, ko je finski branilec Erving padel kot pokošen in obležal na ledu. Po več kot desetih minutah prekinitve so ga oskrbeli reševalci in odpeljali v bolnišnico.

Olimpija je v zadnjih minutah poskušala brez vratarja in Tomaževič je 25 sekund pred koncem v zraku zadel ploščico za znižanje madžarskega vodstva. V zadnjih trenutkih se je vse dogajalo zelo hitro. Murphy je celo zadel za izenačenje in poskrbel za huronsko navdušenje na tribunah, vendar zadetek ni veljal zaradi prepovedanega položaja. To je bil prvi tivolski poraz v novi sezoni po rednem delu tekme. »Tokrat se ni izšlo po naših željah. Poskušali smo na vse načine, na koncu nam je zmanjkala tudi kakšna sekunda. Bili smo boljši, vendar nam ni uspelo zatresti mreže prej kot v zadnji minuti. Med reprezentančnim premorom se moramo odpočiti, potem pa še naprej zmagovati,« je povedal edini tivolski strelec Blaž Tomaževič.

Liga ICEHL, 17. krog: Olimpija – Sapa 1:2 (0:0, 0:2, 1:0, Tomaževič 60; Magosi 22, Atkinson 30), Linz – Brunico 1:0, Gradec – Dornbirn 4:3, Bolzano – Beljak 3:2 v podaljšku, Innsbruck – Dunaj 2:3, KAC – Salzburg 2:3 v podaljšku, Bratislava – Znojmo (preloženo).