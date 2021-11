Današnja tekma v Kidričevem je bila klasičen primer, kako je lahko ekipa kruto kaznovana za zapravljene priložnosti. Olimpija, ki je igrala preveč stihijsko in ji je manjkalo kreativnosti v zvezni vrsti, je bila znova neučinkovita, saj je zapravila kopico priložnosti. Ko so igralci Aluminija zadovoljni s točko le še čakali na konec tekme, je Prša v 94. minuti streljal, ljubljanski kapetan Elšnik pa je z ramo preusmeril žogo, prevaral svojega vratarja Vidmarja in dosegel avtogol. »Po koncu prvega polčasa sem imel v glavi le to, da potrebujemo še en takšen polčas, da bi izvlekli točko. Na tej tekmi se nam je vrnilo vse, potem ko nam je na nekaj tekmah sreča obrnila hrbet,« je po tekmi za televizijo Sportklub povedal kapetan in vratar Aluminija Luka Janžeković, največji junak odmevne zmage s kar 12 obrambami.

Olimpija ima pod trenerjem Dinom Skenderjem iz tekme v tekmo večje težave z neučinkovitostjo. »Ko žoga enostavno noče v gol, se zgodi to, kar se nam je v 94. minuti. Velika smola in nesrečen poraz. Zelo sem zadovoljen z igro in pristopom, zato igralcem ne zamerim ničesar,« je bil vidno razočaran trener Olimpije Dino Skender.

Za Kosića konec medenih tednov v Sežani Vodilni Koper je v skromnem primorskem derbiju premagal Tabor in prekinil serijo dveh porazov. »Nasprotnik je večinoma stal za žogo, vendar smo bili vztrajni in na koncu za takšen pristop nagrajeni. Obramba prinaša lovorike, napad pa zmage,« je bil jedrnat trener Kopra Zoran Zeljković, ki je premagal svojega učitelja Dušana Kosić, saj je bil njegov pomočnik v Celju. V Sežani je konec medenih tednov z novim trenerjem Kosićem, saj so Kraševci brez zmage že sedem tekem. Na zadnjih štirih so bili poraženi z izidom 0:1, že pet tekem pa niso dosegli gola. »Koper je izkoristil svojo priložnost. Fantje so na vseh tekmah borbeni in discipliniran, a nismo učinkoviti. Na zadnjih tekmah se nam ne izide nogometni moment,« je odločen Dušan Kosić. Maribor je na derbiju kroga v Šiški z Bravom s pragmatično predstavo nadaljeval zmagovito serijo s četrto zaporedno zmago brez prejetega gola. Tekmo je odprl in končal z golom, vmes pa tudi trpel, a Bravo ni kaznoval napak gostov. »Tekmo smo odprli točno tako, kot smo trenirali. Po golu smo se preveč potegnili nazaj, vezista sta stala tik pred centralnima branilcema, čeprav sem kričal, naj se pomakneta naprej. Sreča se je obrnila na našo stran, saj Bravo treh priložnosti ni izkoristil, in na koncu smo zasluženo zmagali,« je derbi videl 53-letni začasni trener Maribora Radovan Karanović, ki je tekmo ob nekaterih kadrovskih težavah začel z dvema napadalcema. Mudrinski je dosegel že peti gol za Maribor, Sirk je podal za prvi gol in zapravil dobro priložnost, med strelce se je vpisal mladi rezervist Vipotnik. Devetindvajsetletni srbski napadalec Mudrinski, ki ima točno toliko kakovosti, da izstopa v slovenski ligi, je postal ljubljenec navijačev (po tekmi v Šiški se je povzpel na tribuno, kjer so bile viole), pokazal pa je tudi voditeljske sposobnosti in je velika avtoriteta v slačilnici. Čeprav ima Karanović le status začasnega trenerja (tudi zahtevane licence Uefa Pro nima), je pohvalil igralce, ker sledijo njegovi viziji. Za svojega so ga sprejeli tudi navijači, ki pa vsi niso mogli na stadion v Šiški, ker niso izpolnjevali pogoja PCT. »Uživam v teh trenutkih. Dobro poznam razmere in vem, kaj pomeni biti trener Maribora. V Mariboru tudi čistilka pritiska nate. Ko izgubiš, pride in vpraša, kaj je bilo. To je razlika med Mariborom in drugimi klubi. Na to sem pripravljen, saj se pritisk začne že pri selekciji do enajst let,« je bil zgovoren Karanović, ki je bil rojen v Drvarju v BiH in je deset let deloval v mladinski šoli Maribora.