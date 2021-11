Le še ena dirka in padel bo zastor nad svetovnim prvenstvom v motociklizmu. Ker je bil svetovni prvak v kraljevskem razredu motoGP pred dirko na Portugalskem odločen (to je Fabio Quartararo), sta tokrat več pozornosti privabili dirki v šibkejših razredih moto2 in moto3. V slednjem je svetovni prvak postal Španec Pedro Acosta, v moto2 pa bomo svetovnega prvaka dobili na zadnji dirki prihodnji konec tedna, ko se bodo motociklisti merili na veliki nagradi Valencie.

Quartararo tokrat ni bil povsem zbran, saj je vozil na šestem mestu, nato pa zdrsnil v zavoju in končal v pesku, kar je bil zanj sploh prvi odstop oziroma ničla v sezoni. A zaradi tega seveda ni bil slabe volje. Se je pa tolažilne nagrade na VN Algareja veselil Francesco Bagnaia. Italijanski dirkač Ducatija je bil sicer do prejšnje dirke še v igri za naslov prvaka, a je s padcem predčasno izgubil vse možnosti, tokrat pa njegova zmaga ni bila ogrožena. Večino dirke je vozil precej osamljen na prvem mestu, še najbližje pa mu je bil lanski svetovni prvak Joan Mir (Suzuki). Za morebiten naskok na prvo mesto je Špancu zmanjkalo časa, saj so dirko dva kroga pred koncem prekinili z rdečo zastavo in jo nato predčasno končali, potem ko sta trčila Španec Iker Lacuona in domačin Miguel Oliveira. Portugalca so sprva z mesta padca odnesli na nosilih, a ni resneje poškodovan. »Zadovoljen sem. Ves konec tedna je delo potekalo tako, kot smo želeli. Užival sem, vse je bilo v redu, motocikel je bil odličen. Opravili smo dobro delo, vesel sem tudi, da smo postali konstruktorski prvaki,« je dirko ocenil Francesco Bagnaia, ki si je privozil tretjo zmago letos. Da je bil za tekmece tokrat prehiter, pa je priznal tudi Joan Mir, ki je povedal: »Mislil sem, da bom bolj enakovreden, toda Bagnaia je bil premočan. A po drugi strani sem zadovoljen tudi z drugim mestom.« Na svoji predzadnji dirki v karieri je nastopil sedemkratni svetovni prvak Valentino Rossi, ki je ciljno črto prevozil na 13. mestu. Je bila pa za Ducati dirka pomembna toliko bolj, ker so postali konstruktorski prvaki (pomembne točke je zagotovil Avstralec Jack Miller, ki je bil tretji), saj imajo neulovljivo prednost pred Yamaho.

V najšibkejšem razredu je z zmago na Portugalskem naslov svetovnega prvaka potrdil komaj 17-letni Španec Pedro Acosta, in to v svoji prvi sezoni. Letos je zmagal na kar šestih dirkah, do predčasne osvojitve naslova pa mu je s padcem nekoliko pomagal tudi Italijan Dennis Foggia, ki je bil edini teoretični tekmec v boju za naslov. S 17 leti in 166 dnevi je Acosta postal drugi najmlajši svetovni prvak v zgodovini, boljši od njega je le Italijan Loris Capirossi, ki je bil ob svojem prvem naslovu prvaka en dan mlajši. Vse do konca pa bo zanimivo v razredu moto2. Avstralec Remy Gardner je dobil tokratno dirko in premagal Španca Raula Fernandeza. Toda slednji ohranja nekaj teoretičnih upov, saj je razlika med njima zdaj 23 točk (305:282).