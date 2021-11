Po šestmesečnem premoru je reprezentanca Slovenije odigrala prvo tekmo in v sosedskem dvoboju v Istri izgubila proti aktualnim evropskim podprvakom Hrvatom. V prvem polčasu je bil izid kar 13-krat izenačen, Hrvati pa so si prvo občutnejšo prednost priigrali v 34. minuti (20:16). Toda Slovenci, pri katerih priložnosti za igro nista dobila Miha Zarabec in Tadej Kljun, so se v štirih minutah približali samo na gol zaostanka (20:21), takšna razlika pa je bila tudi v 48. minuti (25:26).

Ko je kazalo na dramatično končnico, so izbranci hrvaškega selektorja Hrvoja Horvata v pičlih treh minutah naredili delni izid 4:0 in tekma je bila odločena. Predvsem po zaslugi dveh najučinkovitejših reprezentantov Hrvaške, Ivana Martinovića (7 golov) in Halila Jaganjca (6), so si gostitelji v končnici dvakrat priigrali rekordnih šest zadetkov prednosti (33:27, 34:28), v zadnjih minutah pa so Slovenci s tremi goli zapored vendarle prepolovili visok zaostanek za znosnih 31:34.

»V minulem tednu smo dobro trenirali. Z rokometnimi treningi, treningi za vzdrževanje telesne pripravljenosti in testiranji je bilo to obdobje za igralce dokaj naporno. Tokratno akcijo smo sklenili s tekmo proti Hrvaški, s katero pa ne moremo biti zadovoljni. Precej bolje bi morali igrati v obrambi, čemur smo posvečali precej časa. Ni bilo dovolj agresivnosti, do prihodnjič bo to treba popraviti. Po drugi strani smo dali priložnost za dokazovanje mlajšim igralcem, naša naloga pa je, da vidimo, kdo s kom lahko uspešno sodeluje v igri,« je ocenil selektor Ljubomir Vranješ.

Tudi Jure Dolenec, kapetan in s šestimi goli prvi strelec Slovenije, s predstavo ni bil zadovoljen: »Na tekmi s Hrvaško nismo pokazali vsega, kar znamo. Obramba ni bila na primerni ravni, 34 prejetih golov je absolutno preveč, sploh zato, ker smo ji na treningih posvečali ogromno pozornosti. Premalo je bilo agresivnosti, tudi vseh dogovorov se nismo držali. Na drugi strani je bila igra v napadu na dokaj visoki ravni. Iz tekme lahko potegnemo tudi določene pozitivne zadeve, kajti s Hrvati smo bili na njihovem igrišču bolj ali manj izenačeni kar 48 minut.«