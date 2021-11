Z eksplozivom natovorjen brezpilotnik je v noči na nedeljo poskušal ubiti 54-letnega iraškega premierja Mustafo Al Kadimija, a ta je ostal nepoškodovan, ranjenih je bilo sedem njegovih telesnih stražarjev. Dron je zadel premierjevo rezidenco v Zeleni coni, deset kvadratnih kilometrov velikem območju sredi Bagdada, v katerem z visokim obzidjem in zavojem Tigrisa ter drugimi ukrepi varujejo poslopja iraške vlade, parlament in tuja veleposlaništva. Al Kadimijevo rezidenco so napadli trije brezpilotniki, ki so poleteli iz jugovzhodnega Bagdada, a so dva sestrelili.

Odgovornosti za napadni prevzel nihče

Šiit Al Kadimi, ki je kot vodja obveščevalcev postal premier maja lani s soglasjem vseh pomembnih iraških strank in tujih sil, je po napadu pozval k »miru in zadržanosti«. V videu pa je dejal: »Moja rezidenca je bila tarča strahopetnega napada. Hvala Bogu, da sem dobro in so dobro moji sodelavci.«

Za zdaj nobena skupina ni prevzela odgovornosti za napad, ki so ga obsodili tako v ZDA kot v Iranu. Američani, ki imajo v Iraku 2500 vojakov, so pripravljeni pomagati pri preiskavi. Novi iranski zunanji minister Sajed Katibzadeh pa je s prstom pokazal prav na ZDA: »Takšni dogodki so v interesu tistih, ki so v zadnjih 18 letih rušili iraško stabilnost, varnost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost.«

Toda pri poznavalcih iraških razmer je sum padel na proiranske milice, ki so na parlamentarnih volitvah 10. oktobra izgubile dve tretjini sedežev in v zadnjih tednih pred Zeleno cono protestirajo proti »največji volilni prevari v sodobni zgodovini«. V petek so zažigale slike Al Kadimija in poskušale ob spopadu s policijo vdreti v Zeleno cono. Prišlo je do streljanja in na obeh straneh je bilo več deset ranjenih, en protestnik pa je umrl. Proiranske milice so za petkovo nasilje obtožile Al Kadimija.