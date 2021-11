Sobotno popoldne se je v Stožicah odvilo po pričakovanjih. Košarkarji Cedevite Olimpije so bili v 7. krogu lige ABA premočni za Split, ki se bo v letošnji sezoni krčevito boril za obstanek. Ljubljančani so na koncu slavili zmago s 26 točkami razlike, a trener Jurica Golemac kljub temu ni bil povsem zadovoljen. Med tekmo je pri številnih obrambnih napakah svojih igralcev pogostokrat glasno negodoval in jezno debatiral s svojima pomočnikoma Mirom Alilovićem in Janom Šentjurcem.

»Manjka nam še precej stvari v igri. Veliko se pogovarjamo in poskušamo reševati stvari na videosestankih, saj časa za trening primanjkuje. Zdaj smo teden dni v Ljubljani in bomo imeli nekaj več časa za delo. Predvsem se moramo še veliko bolje spoznati. Skupaj moramo stremeti k cilju in biti na isti valovni dolžini, torej kot eno. Prevečkrat se dogaja, da štirje na parketu vedo, kaj delamo, eden pa ne. Do novega leta oziroma februarja nam bo zelo težko in bomo imeli velike težave. Šest novih igralcev je težko vpeljati v sistem čez noč in je za to potreben čas. Za nekaj večjega, za odmeven rezultat, mora vseh 12 igralcev dihati kot eno. To želimo doseči, po možnosti čim hitreje,« je za Dnevnik pojasnil Jurica Golemac, ki je v isti sapi tudi pohvalil igralce za prizadevnost, delavnost in osredotočenost na treningih.

Še naprej zdesetkana Krka jutri gostuje pri Ciboni, ki je sijajno odprla sezono s tremi zaporednimi zmagami in veljala za hit jadranskega tekmovanja, nato pa nanizala tri zaporedne poraze in potrdila besede številnih, ki so opozarjali, da začetni uspehi niso realni pokazatelj kakovosti zagrebškega moštva. »Cibona v dosedanjem delu sezone igra dobro, tako je igrala tudi v pripravljalnem obdobju, kjer je bila skoraj najboljša med vsemi klubi v ligi ABA. Zadnje tri tekme so sicer izgubili, a je bilo to na gostovanju pri Studentskem centru in Splitu ter doma s Partizanom. So kakovostni, mladi, igrajo z veliko energije. V obrambi so sila neugodni, saj so agresivni in veliko prevzemajo. Mi se bomo morali osredotočiti predvsem nase. Moramo biti pripravljeni igrati vseh 40 minut. Najbolj me skrbi, ker do konca ne bomo vedeli, s kakšno postavo bomo šli v Zagreb, saj imamo veliko bolnih in poškodovanih igralcev. Upam, da se bo kakšen od bolnih vrnil, da naredi skupaj z drugimi vsaj en trening, in da se v dani situaciji kar najbolje pripravimo na gostovanje v Zagrebu,« pravi trener Krke Dalibor Damjanović, ki od prihoda na novomeško klop glede na razmere opravlja odličen posel.

Liga ABA, 7. krog: Olimpija – Split 86:60 (22:13, 47:29, 66:39, Murić 16, Blažič 14, Pullen 13, Keene 11, Ščuka in Carmichael po 8, Radovanović 5, Auguste 4, Ejim 3, Dimec in Rupnik po 2; Ukić in Runjić po 14), S. centar – Borac 88:74 (Kamenjaš 15; Pecarski in Marinković po 14), Partizan – FMP 74:69 (LeDay 18, Glas 0; Izundu 20), Mornar – Igokea po podaljšku 82:76 (Jeremić 19; Ilić 22), Mega – Budućnost 87:81 (Matković 26; Cobbs 19), Zadar – C. zvezda, jutri ob 18. uri: Cibona – Krka, vrstni red: Partizan 7-0, Budućnost in FMP po 5-2, C. zvezda 5-1, Olimpija in S. centar po 4-3, Mega in Igokea po 3-4, Cibona in Krka po 3-3, Borac 2-5, Mornar in Split po 1-6, Zadar 1-5.