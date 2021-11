Nepreslišano: Gorazd Kovačič, sociolog in predavatelj

Naneslo je, da so v stranki SMC, v katere domeno spada ministrstvo za šolstvo, pogledali, ali imajo med člani poleg Simone Kustec še koga z doktoratom. Tako so našli Mitjo Slavinca. Ta je izkoristil priložnost in je na ministrstvo in na agencijo za raziskovanje skadriral celo vrsto sodelavcev s svoje fakultete. Ta ekipa bo nastavila pravila distribucije sredstev stabilnega financiranja, ki jih bo prinesel novi raziskovalni zakon, in bo določila razvojna razmerja v akademski sferi za naslednjih dvajset let. Poleg tega so dobili priložnost za odločanje o desetinah milijonov evrov iz načrta za okrevanje. V zameno za položaje morajo biti absolutno lojalni vladajoči politiki in streči tistim, ki so ji blizu.