Kaj pa odločitev za »ne cepiti se« takrat, ko imamo za to (brezplačno) možnost in ko vidimo (po enem letu cepljenja), da so cepiva relativno varna in da precej uspešno zaustavljajo širjenje v populaciji ter preprečujejo številne najhujše izide – hud potek bolezni ali smrt? Mar ni to prav tako (ali pa še bolj) neodgovorno in nevarno ravnanje, kot je hoja po avtocesti? Mar to ne ogroža necepljenih samih in pa še drugih udeležencev »v prometu« celotne družbe? A tokrat ne gre za skupinico neodgovornih najstnikov, temveč za več sto tisoč ljudi. Odraslih.

Morda pa to nevarno početje lahko primerjamo celo z rusko ruleto. V nabojniku je en naboj, ostalih pet mest pa je praznih. Morda bodo imeli srečo. A vendarle gre za pomembno razliko z običajno rusko ruleto. Tisti usoden »virusni« naboj ni nevaren samo za tistega, ki se igra to tvegano igro »ne cepiti se«, temveč se cev »epidemičnega« revolverja obrača tudi proti njegovim bližnjim in tudi proti povsem naključnim »mimoidočim«. A to ni edino tvegano početje ta hip v Sloveniji.

A še nevarnejšo različico ruske rulete se igra velik del slovenske vlade in poslanci, ki jo podpirajo. Samo – da je njihov nabojnik skoraj povsem poln nabojev. In cevi nikoli ne naslonijo na lastno sence ali čelo, temveč jo vselej usmerjajo v druge osebe ali institucije, ki jih včasih samo ranijo, kdaj pa tudi uničijo. Novinarji, sodniki, policisti, zdravstveni delavci, učitelji, starostniki, študentje; samozaposleni, kulturniki, STA, RTV, informacijska pooblaščenka, evropske institucije, ugled Slovenije…

Velik del slovenske vlade in poslanci, ki jo podpirajo, ves čas strelja in poka – s tviti, odloki, sovražnimi izjavami, z vodnimi topovi in plinskimi naboji, z »glupimi davki« in tako naprej. Kot bi šlo za najstnike, ki se skušajo dokazovati, biti veliki »frajerji«, ne pa za resne politike. Tako je življenje v Sloveniji postalo čisto prava ruska ruleta, nikoli ne veš, kdaj in kako bo padlo po tebi. Morda nam nedavna nenavadna afera z naboji v poštnih pošiljkah sublimno sporoča prav to – življenje v Sloveniji je ruska ruleta. Samo naslovi »nabojnih pošiljk« niso bili pravi, temveč na njih v resnici piše: novinarji, sodniki, policisti, zdravstveni delavci, učitelji…

Rok Kralj, Kamnik