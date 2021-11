1. Najprej si izberite projekt, ki vas bo močno gnal naprej (na primer cesta mimo vaše hiše, ki je iz razumnim ljudem razumnih razlogov občini še ni uspelo dokončati; ali pa nov županski stolček, ko vam ni uspelo zasesti starega). Želja mora biti res tolikšna, da se ji ne morete upreti.

2. Ustanovite civilno iniciativo, tako da ob sebi zberete vsaj še štiri občane, ki imajo prav tako veliko ambicijo po položaju župana v novi občini, nimajo pa vaše hladne preračunljivosti (poleg tega zberite še vse takšne, ki držijo do stare občine zamere – celo take, ki prodajajo svoje hiše in se selijo na drug konec države).

3. Izmislite si anketo, ki je ne bo nihče nikoli videl, in pri tem pazite, da ne prestopite okvirov lažne skromnosti – za novo občino naj se v njej »izreče« okoli 52 odstotkov (hkrati anketi priložite seznam možnih imen za bodoče župane).

4. Določite območje nove občine, ki izpolnjuje formalno-pravne pogoje za ustanovitev nove občine: osnovna šola, čeprav je le ena za 10.000 prebivalcev; primarno zdravstvo, čeprav gre za eno samo ambulanto, ki deluje le dvakrat na teden; knjižnico si izposodite v stari občini; pošto, čeprav je že na seznamu ukinitve; ostale storitve še naprej uporabljate v stari občini (bojda ceneje kot do zdaj, če kdo verjame).

5. Najdete poslanca/ko manjšinske koalicije, ki s svojim glasom v državnem zboru predstavlja jeziček na tehtnici – v vaši želji pa tudi sam/a prepozna lepo priložnost za samopromocijo pred bližajočimi se volitvami (sploh ni pomembno, kje v Sloveniji ta oseba živi).

6. Poslanec/ka vloži v državni zbor pobudo za ustanovitev nove občine in ker ima zlat poslanski glas, ki odpira vsa vrata, se naenkrat vsi pretvarjajo, da njegova/njena pobuda ni le brezsramna samopromocija, temveč nekakšno omogočanje izražanja demokratične volje zapostavljenih in pozabljenih (paziti pa morate, da predlagate posvetovalni referendum, ker bo to pozneje zelo pomembno!).

7. Z zlatim poslanskim glasom in poudarjanjem, da gre le za razpis referenduma, dobite soglasje vseh relevantnih organov vlade in državnega zbora. Kdo pa bi upal v samostojni Sloveniji oporekati ljudstvu pravico do referenduma (razen, kadar gre za zaslužkarsko politiko vladajočih)?

8. Ko je referendum izglasovan, se ga izvede. Brez skrbi, izid morda niti ni pomemben, ker je referendum le posvetovalen, vaši kolegi na oblasti pa so tako ali tako vajeni kreativno, sebi v prid interpretirati vse principe parlamentarne demokracije.

9. Zdaj znova poslanec/ka uporabi svoj magični zlati poslanski glas in vloži zakon o ustanovitvi nove občine ter izsili od koalicijskih partnerjev, da zakon podprejo. Zakaj pa ne? V tem državnem zboru se tako ali tako zdi vse mogoče.

In nova občina je rojena.

Butale? Žal ne! To se trenutno dogaja nam, krajankam in krajanom krajevne skupnosti Golnik: stojimo že nekje pri točki 6 in časa ni več veliko – stroj melje naprej. Zanima me: zakaj o življenju Golničank in Golničanov lahko odloča pobudnica, ki ni krajanka Golnika – Golničani pa ne? Zakaj o naših življenjih lahko odloča poslanka, ki sploh ne bo živela v novi občini – Golničani pa ne? Kako lahko en sam poslanski glas (četudi magičen in zlat) lahko odloča o življenju 10.000 ljudi – prebivalci tega območja, tudi Golničani, pa ne? Je to mar demokracija?

Kaj torej še preostane prebivalcem Golnika, ki smo večinsko proti novi občini – da izstopimo iz novonastale občine in zaprosimo občino Tržič, da nas vzame pod svoje okrilje? Upajmo, da nazadnje res ne postanemo prebežniki iz občine, ki naj bi celo nosila naše ime.

Milica Oman Ogrizek, Golnik