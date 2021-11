V četrtek, 4. novembra, dopoldan sem bil na vrsti brez čakanja in ob brezhibni organizaciji. Ker je bilo to cepljenje brez naročanja, je bilo pričakovati naval prve dni. Z malo uvidevnosti, potrpljenja in prilagajanja bi nam bilo vsem lažje v teh časih. Tako gredo vse pohvale ekipi ZD na Metelkovi za prijazen in tekoč postopek.

Borut Leben, Ljubljana