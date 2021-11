Policijski odbor za integriteto in etiko zaskrbljen nad stanjem v policiji

Policijski odbor za integriteto in etiko zaskrbljeno poziva, da je policiste treba zaščititi pred neupravičenimi napadi, diskreditacijami in žalitvami, okrepiti zaupanje in ugled v delo policije ter ohraniti strokovno neodvisnost delovanja policije.