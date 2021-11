Novost na slovenskem umetniškem trgu je namenjena vzpostavitvi urejenega in mednarodno primerljivega likovnega trga, z njo pa želijo slovenski likovni umetnosti povrniti zaupanje kupcev in investitorjev. Agencija Artindex ponuja pregled, primerjavo in analizo prodajnih cen slovenskih likovnih umetnikov. Skupaj s partnersko agencijo Artstar, ki se ukvarja s certificiranjem in cenitvijo umetnin, so si postavili cilj, da bi do leta 2025 odpravili številne anomalije na slovenskem umetniškem trgu ter vzpostavili urejen, transparenten in mednarodno primerljiv trg. Po besedah Damjana Kosca, direktorja obeh agencij so se zaradi pomanjkljive zakonodaje v zadnjih letih razvili tako imenovani mikrotrgi, ki sledijo različnim cenovnim in prodajnim politikam. Lestvica, ki so jo pripravili, je po njihovem mnenju korak proti normalizaciji umetniškega trga. Pri pripravi je sodelovalo 63 slovenskih strokovnjakov s področja likovne in vizualne umetnosti, med njimi javni in zasebni kuratorji, likovni kritiki, sodni cenilci, direktorji javnih in zasebnih galerij in muzejev ter nagrajeni umetniki. Lestvico so objavili po abecednem vrstnem redu, končno lestvico, na kateri bodo umetniki razvrščeni po dejanskem vrstnem redu, nameravajo objaviti junija prihodnje leto, potem ko bodo zbrali podatke o prodaji umetnin v letošnjem letu.