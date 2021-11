Evropa išče moškega, ki naj bi bil konec predlanskega leta vpleten v vlome v domove treh svetovno slavnih, tudi dvorec dedinje dolgoletnega prvega moža formule ena Tamare Ecclestone. Petindvajset milijonov angleških funtov težak vlom je eden največjih v zasebne prostore v angleški zgodovini. Ime domnevnega vlomilca: Alfredo Lindley, 40-letni perujski državljan z italijansko kriminalno kartoteko zaradi goljufij in vlomov. Zagrešil naj bi jih pod različnimi imeni: uporabljal naj bi jih najmanj 19, med drugim Danijel Vuković, Ljubomir Romanov in Ljubomir Radosavljević. Kot poroča BBC, ga lažne identitete povezujejo z različnimi evropskimi mesti, Milanom, Sarajevom, Zagrebom in Beogradom, kjer naj bi se trenutno skrival.

Pod imenom Ljubomir Romanov se je 27. avgusta pojavil na beograjskem sodišču zaradi izročitve Veliki Britaniji, navaja BBC. Izročitev je Srbija zavrnila. Tako da sklepajo, da je še tam. Iz uradnih podatkov je razbrati, da je solastnik gradbenega podjetja v središču Obrenovca.

Londonska policija ga želi zaslišati zaradi vlomov v hiše nekdanjega nogometaša, sedaj nogometnega menedžerja Franka Lamparda, pokojnega Vichaia Srivaddhanaprabhe, nekdanjega lastnika kluba Leicester City, in zakoncev Ecclestone. Večine ukradenega denarja, dragocenega nakita in ur nikoli niso našli.

Vlamljal ni sam. V začetku leta so zaradi domnevne vpletenosti sodili štirim Romunom, a so bili oproščeni. So pa priznali italijanski državljani, 24-letni Jugoslav Jovanović, 44-letni Alessandro Donati in leto mlajši Alessandro Maltese, ki jih je Italija izročila Veliki Britaniji. Sodbo jim bodo izrekli 15. novembra. 30. novembra 2019 naj bi Lindley pod imenom Daniel Vučković z Jovanovićem iz Švedske priletel v London. Namestila sta se v hotelu. Naslednji dan je Jovanović vlomil v dom zakoncev Lampard. Izginilo je za več kot 50.000 funtov nakita in ur.