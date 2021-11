Avtomobilski katalizator je del izpušnega sistema in skrbi za pretvarjanje škodljivih izpuhov iz motorja v manj škodljive pline. V njem so dragocene kovine, pa tudi snovi, iz katerih se lahko pridobi nova droga. Nič čudnega, da so zanimivi za tatove. (Foto: Luka Cjuha)