Razstava povzema dvoletno raziskovanje študentov Fakultete za arhitekturo, ki so pod mentorstvom Maruše Zorec, Uroša Rustje in Andraža Keršiča odkrivali in preučevali različne Plečnikove prenove spomenikov v odprte javne prostore, so zapisali v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML), pod okriljem katerih deluje Plečnikova hiša.

Polje raziskovanja študentov, ki so preučevali raznovrstnost Plečnikovih posegov v dediščino, so bili izbrani javni prostori Šance, Križanke in Rimski zid ter Plečnikove prenove sakralne arhitekture. Po besedah Keršiča so z raziskavami gradiva in izrisom tlorisov, prerezov, fasad in prostorskih zasnov skušali razumeti, kako je Plečnik s svojo arhitekturo transformiral obstoječe. Zanimali so jih koncepti, s katerimi je prostore, objekte in fragmente odpiral in vpenjal v nov prostorsko-časovni kontekst.