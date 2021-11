Naslednje štiri dni bodo za tesno zaprtimi vrati zasedanja centralnega komiteja Komunistične stranke Kitajske določali nadaljnje usmeritve drugega največjega gospodarstva na svetu.

Več kot 370 članov osrednjega izvršnega organa komunistične stranke (s 65 milijoni članov je tudi največja stranka na svetu) bo sprejelo novo »zgodovinsko resolucijo«, redek krovni politični dokument, ki je doslej nastal zgolj dvakrat: leta 1945 v času vladavine Mao Cetunga in leta 1981, ko je državo vodil Deng Xiaoping.

Zgodovinske resolucije komunistične stranke ocenjujejo preteklo opravljeno delo in določajo pot za naprej. Tako Mao kot Deng sta resolucijo v njunem času uporabila za obračun s preteklimi napakami svojih predhodnikov in tako določila pot za naprej. Obe resoluciji sta služili kot vzvod za končanje političnih bojev v stranki ali končanje nemirov.

Mao je resolucijo uporabil kot vrhunec čistk v partiji. Resolucija je namreč kritizirala početje prejšnjih voditeljev in članov komunistične stranke, ko je prišlo do poboja več tisoč intelektualcev na Kitajskem v dveh desetletjih pred Maovo vladavino. Resolucija je spodbujala samokritiko komunističnih veljakov, s čimer je Mau uspelo utišati kritike, konsolidirati svoj položaj v stranki in postati prvi predsednik Ljudske republike Kitajske ob njeni ustanovitvi leta 1949.

Zgodovinska resolucija Denga pa je v času, ko je stranka hotela preprečiti novi kult osebnosti kot v času Maa, kritizirala prav početje prvega predsednika po izbruhu kulturne revolucije. Ob tem, da je naglasila pot države proti tržni ekonomiji, uvedla manj centralizirani način odločanja kot v Maovih časih, je poleg marksističnih usmeritev potrdila tudi Dengovo ideologijo za politični temelj stranke. Vendarle je Deng v resoluciji tudi zapisal, da so bile zasluge prvega predsednika države veliko večje od njegovih napak.