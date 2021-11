Ideja o novem nadvozu na Vilharjevi cesti

Na ljubljanski občini pretresajo idejo, da bi v okviru širitve šmartinskega podvoza popolnoma preuredili tudi bližnje križišče, tako da bi Vilharjevo cesto pri Situli speljali na nadvoz in jo neposredno povezali s Šmartinsko cesto. Skozi podvoz bi neposredno povezali Masarykovo in Topniško. Bi se potem vozili samo v smereh sever–jug in vzhod–zahod?