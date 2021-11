Jasno, poleg tega, da je zgodba izmišljena, je tudi nemogoča, saj tekoče gorivo že več kot 100 let lahko plačujemo s plačilnim sredstvom, ki počasi izginja, denarjem. Nekaj manj časa pa s tistim, ki je bankovce in kovance zamenjal, z bančnimi karticami. Ali aplikacijo na telefonu; v vsakem primeru pa lahko plačamo na domala vsaki črpalki z enakim denarjem, enako bančno kartico ali enako aplikacijo. Izmišljena zgodba v našem primeru služi drugemu namenu: da oriše, s kakšnimi težavami se pri polnjenju srečujejo nekateri lastniki električnih vozil. Seveda je po eni strani pri njih kar nekaj olajševalnih okoliščin – večina tistih, ki imajo danes tako vozilo, živi v hiši in lep del polnjenj opravi doma; pri točenju tekočega goriva to pač ni mogoče. Obenem so lastniki električnih vozil – hočeš nočeš to pač morajo biti – ljudje, ki so temeljitega načrtovanja glede polnjenja svojega vozila navajeni, saj je to doslej spadalo in še vedno spada k lastništvu takega prevoznega sredstva. A po drugi strani gre še za eno nepotrebno oviro, ki lastništvo električnega vozila naredi manj prijetno.

Sam denimo živim v bloku. Ko sem pred dnevi ob prihodu v službo želel v Streliški ulici v bližini Dnevnikove hiše polniti električni avto, sta bili obe polnilnici zasedeni. Ni problema, sem si mislil, se odpeljal dve ulici naprej, do Poljanskega nasipa, kjer so še štiri polnilnice. A te so drugega ponudnika, katerega kartice nisem imel. In od polnjenja ni bilo nič. Pa je ponudnikov še več in zmeda še večja, človek pa ima težko toliko različnih kartic, toliko različnih aplikacij, da pokrije vse ponudnike. Res je, sklepajo se sodelovanja, zaradi katerih je mogoče z istimi karticami plačati na polnilnicah različnih ponudnikov, stanje se izboljšuje, a je še daleč od idealnega. In ko tej zmedi dodamo še »zaklepanje« nekaterih polnilnic zgolj na posamezne znamke avtomobilov, denimo Teslinih polnilnic za Tesline avtomobile, je vse skupaj še huje.

No, premika se vseeno tudi tu, saj so iz Tesle prav pred dnevi sporočili, da bodo za uporabnike vseh električnih vozil prvič v Evropi »odklenili« nekaj polnilnic na Nizozemskem, nekatere znamke pa so že takoj (pohvalno) startale s tem, da so bile odprte za vse. Poleg tega, da bi to naredili za vse polnilnice povsod, pa bi moral biti naslednji korak ta, da bi čim prej vsako polnilnico posebej opremili s POS-terminalom, da bi lahko pridobljeno električno energijo plačevali vsaj z bančnimi karticami. Petrol naj bi to začel še letos. Kar je resda začetek, a pot naprej je še dolga.